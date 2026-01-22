MUNDO
Marinha francesa intercepta petroleiro "procedente da Rússia" no Mediterrâneo
Embarcação era "suspeita de operar sob falsa bandeira", explicou o presidente nas redes sociais
Marinha francesa intercepta petroleiro "procedente da Rússia" no Mediterrâneo - Foto: Handout / Etat Major Des Armées / AFP
A Marinha francesa interceptou, nesta quinta-feira (22), um "petroleiro procedente da Rússia" no Mar Mediterrâneo, suspeito de pertencer à "frota fantasma" que financia "a guerra de agressão contra a Ucrânia", anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.
O petroleiro estava "sujeito a sanções internacionais" e era "suspeito de operar sob falsa bandeira", explicou o presidente nas redes sociais.
"A operação foi realizada em alto-mar no Mediterrâneo com o apoio de vários de nossos aliados" e a embarcação foi "desviada", acrescentou.