Marinha indiana resgata 19 tripulantes de navio sequestrado por piratas somalis

A- A+

A Marinha da Índia anunciou, nesta sexta-feira (2), que resgatou 19 tripulantes de uma embarcação capturada por piratas da Somália em frente ao litoral desse país africano, na terceira operação desse tipo em menos de uma semana.

Um patrulheiro indiano interceptou o navio desviado, o "FV Omari", de bandeira iraniana, no início desta sexta-feira e "obrigou os piratas a libertarem os tripulantes e o navio em total segurança", reportou a Marinha em um comunicado, e apontou que os tripulantes libertados eram 11 indianos e oito iranianos.

Acrescentou que o sequestro foi realizado por sete piratas, sem dar detalhes sobre o que aconteceu com eles.

Esta é a terceira operação desse tipo em uma semana, em resposta a uma série de ataques contra navios na região.

Na terça-feira, a Índia informou o resgate de um pesqueiro iraniano com seus 19 tripulantes, de nacionalidade paquistanesa, em boas condições de saúde.

No domingo, disse que suas forças haviam libertado 17 tripulantes de outro pesqueiro de bandeira iraniana, também sequestrado por piratas da Somália, um país situado no Chifre da África.

Esses incidentes geraram preocupação de um ressurgimento dos sequestros por parte de piratas que aproveitam os recentes ataques de rebeldes huthis do Iêmen contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em resposta à ofensiva de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Veja também

SUDESTE Rio proíbe uso de celular em escolas: quais países têm restrições do tipo?