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Crime Marinha investiga denúncia de estupro feita por tenente durante viagem de navio-escola Ao tomar conhecimento da denúncia, o comandante do navio determinou a instauração de inquérito policial-militar (IPM) e a repatriação dos dois envolvidos ao Brasil

A Marinha investiga uma acusação de estupro envolvendo dois oficiais da tripulação do Navio-Escola Brasil, durante uma viagem do curso de formação da Força Armada, a 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha, conhecida como "Viagem de Ouro". Uma primeiro-tenente denunciou um capitão-tenente por violência sexual.

Ao tomar conhecimento da denúncia, o comandante do navio determinou a instauração de inquérito policial-militar (IPM) e a repatriação dos dois envolvidos ao Brasil. Não foi divulgado onde nem quando o episódio investigado teria ocorrido. O procedimento tramita sob sigilo na 2ª Auditoria da Justiça Militar, em Brasília.

A edição de 2026 da "Viagem de Ouro" começou em julho e tem duração prevista de 148 dias, com passagem por 17 portos em 14 países, além de escalas no Brasil.

Em nota, a Marinha informou que o comandante do navio tomou conhecimento de "supostas condutas irregulares entre militares praticadas a bordo" em 19 de outubro, quando a embarcação atracou em Lisboa, em Portugal. Segundo a instituição, o IPM foi instaurado imediatamente para apurar os fatos, a autoria e a materialidade de eventual crime.

A repatriação, de acordo com a Marinha, foi adotada como medida protetiva, para preservar a integridade, a privacidade e a dignidade dos envolvidos durante a apuração, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e para garantir a assistência institucional necessária.

A instituição afirmou ainda que reitera seu "firme compromisso com a legalidade, a disciplina e os valores éticos" e que não compactua com condutas contrárias aos princípios militares e ao ordenamento jurídico.

O IPM é conduzido por um oficial encarregado e busca apurar a ocorrência de crime militar, suas circunstâncias e sua autoria. Ao final, os elementos reunidos são enviados ao Ministério Público Militar, que pode pedir novas diligências ou apresentar denúncia à Justiça Militar. Se a denúncia for recebida, tem início a ação penal. A investigação da Marinha e uma eventual ação judicial são etapas distintas.

O estupro está previsto no artigo 232 do Código Penal Militar, com pena que varia de 6 a 10 anos de prisão.

De acordo com informações do g1, uma primeiro-tenente acusa um capitão-tenente de ter cometido o crime. Os dois estariam participando de uma confraternização chamada "Salvaterra", realizada a bordo durante a aproximação de um porto. Depois do evento, a oficial teria ido para sua cabine e, pouco tempo depois, o capitão-tenente também teria se dirigido ao local. Na sequência, ela o acusou de estupro, e o caso foi comunicado às autoridades da Marinha no Brasil.

A ‘Viagem de Ouro’

A Viagem de Instrução de Guardas-Marinha complementa, na prática, a formação dos futuros oficiais da instituição, que vivenciam a rotina operacional de uma embarcação militar e participam de escalas internacionais a bordo do Navio-Escola Brasil.

Entre os países visitados estão Cabo Verde, Espanha, Grécia, Turquia, Itália, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México e Colômbia.

Cerca de 400 pessoas estão a bordo, entre tripulantes, oficiais, guardas-marinha e convidados, incluindo 140 guardas-marinha brasileiros e 18 estrangeiros. Antes de chegar a Lisboa, o navio passou por portos da França, Alemanha, Holanda e Reino Unido.

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