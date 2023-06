A- A+

BRASIL Marinha investiga naufrágio no litoral de Santa Catarina Dois tripulantes do barco pesqueiro "BP Safadi Seif" seguem desaparecidos

A Marinha do Brasil investiga o naufrágio do barco pesqueiro que afundou nesta sexta-feira (16) no litoral de Santa Catarina. Dois dos oito tripulantes da embarcação seguem desaparecidos.

A embarcação "BP Safadi Seif" naufragou com a última comunicação feita cerca de 40 quilômetros da cidade de Garopaba, no litoral sul catarinense. A apuração da Marinha deve ser concluída em até 90 dias, segundo o comando do 5º Distrito Naval.

As buscas pelos tripulantes desaparecidos se concentram a cerca de 160 km da costa catarinense, onde os outros cinco homens foram encotrados na noite do sabádo (17). Os desaparecidos são:

Alisson da Silva Santos

Diego Silva de Brito

As famílias dos tripulantes receberam os homens resgatados, no domingo (18), na Capitania dos Portos de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Os homens foram atendidos no local por Samu e Corpo de Bombeiros.

A Marinha informou que todos estavam em "bom estado de saúde". Os tripulantes estavam flutuando em uma pequena balsa quando foram localizados por outra embarcação.

Veja também

LATROCÍNIO Acusados de roubo e morte de turista alemão no Centro do Recife passam por audiência de instrução