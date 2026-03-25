Guerra no Oriente Médio
Marinha iraniana afirma que lançou mísseis contra porta-aviões americanos
A Marinha iraniana afirmou, nesta quarta-feira (25), que lançou mísseis de cruzeiro contra os porta-aviões americanos Abraham Lincoln e anunciou que pode executar novos ataques semelhantes.
Um comunicado militar afirma que o bombardeio obrigou os porta-aviões, enviados à região do Golfo, a "modificar sua posição".
Leia também
• A busca incessante pelos desaparecidos na guerra do Kosovo
• Guerra no Oriente Médio não dá sinais de trégua apesar do anúncio de Trump de negociações com o Irã
• EUA envia ao Irã plano para acabar com a guerra
O comandante da Marinha iraniana, almirante Shahram Irani, afirmou que os movimentos dos porta-aviões "são vigiados de forma permanente (...) e quando esta frota hostil entrar no raio de alcance de nossos sistemas de mísseis, será alvo de ataques contundentes".