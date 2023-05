A- A+

Surto Marinha leva oxigênio ao Amapá para ajudar em emergência em saúde pública Entre janeiro e maio, houve um aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais

A Marinha do Brasil enviou dois tanques com 12 mil toneladas de oxigênio e outros equipamentos hospitalares para atender à emergência em saúde pública no Amapá devido ao surto de síndromes gripal e Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Segundo informações da Agência Marinha de Notícias, o navio com os insumos saiu do Pará neste domingo (21) e deve chegar no porto de Santana, a 17 quilômetros da capital, na terça-feira (23).

No último sábado (13), o Governo do Amapá decretou emergência devido ao aumento nas internações de crianças com síndromes gripais. Entre janeiro e maio, o número de casos cresceu 108%, sendo que a maioria dos pacientes tem entre sete meses e quatro anos de idade.

Além do reforço em oxigênio, o Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi” levará equipamentos hospitalares, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal. Ao G1, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa) disse que o reforço foi pensado como retaguarda para ser usado em situações de colapso e falta de oxigênio para casos graves de gripe, se houver.

"O abastecimento de oxigênio dentro dos nossos hospitais está normal. Esse navio da Marinha que está chegando com tanques de oxigênio são necessário para que os novos leitos do HU comecem a funcionar. Normalmente demorariam mais de 45 dias para chegar, mas o Pará tinha material disponível para encaminhar. Atualmente, estamos bem estáveis com o nosso estoque, mas já nos prevenirmos para qualquer mudança dessa demanda", detalhou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

