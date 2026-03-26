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Mundo Marinha mexicana busca barcos desaparecidos que levavam ajuda a Cuba Desde a semana passada, ativistas de diversos países partiram de portos mexicanos em barcos carregados com alimentos e outros suprimentos para a ilha, que enfrenta um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos

A Marinha do México informou nesta quinta-feira (26) que está realizando uma operação de busca por dois veleiros desaparecidos com nove tripulantes de diferentes nacionalidades. As embarcações transportavam ajuda humanitária para Cuba.

Desde a semana passada, ativistas de diversos países partiram de portos mexicanos em barcos carregados com alimentos e outros suprimentos para a ilha, que enfrenta um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos.

Uma equipe da AFP a bordo de uma das embarcações testemunhou o impacto de ventos fortes e correntes durante a travessia.

Eles zarparam na sexta-feira passada de Isla Mujeres, no estado de Quintana Roo, e deveriam chegar a Havana entre terça e quarta-feira desta semana, segundo as informações reunidas pela Marinha.

Até o momento não se obteve “comunicação nem confirmação de sua chegada” à ilha, detalhou em comunicado a instituição, que alertou os comandos navais da região e suas estações de busca e salvamento.

A Marinha mexicana não especificou a identidade nem as nacionalidades dos tripulantes, mas informou que mantém comunicação com agências e centros de salvamento da Polônia, França, Cuba e Estados Unidos.

Acrescentou que também está em contato “com representações diplomáticas dos países de origem das pessoas a bordo” para cooperar e trocar informações em tempo real.

A busca inclui aeronaves que “executam padrões de busca” na rota estimada entre Isla Mujeres e Havana, levando em conta o percurso programado, possíveis mudanças de rumo e as condições meteorológicas, detalhou a Marinha.

A instituição fez ainda um apelo à comunidade marítima civil e comercial do Caribe e do Golfo do México para que notifique “imediatamente” à autoridade naval mais próxima qualquer informação sobre os veleiros.

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