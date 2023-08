A- A+

RIO DE JANEIRO Marinha resgata argentino desaparecido em Angra dos Reis Caiaque do turista emborcou nas proximidades de Ilha Grande. Vítima pediu socorro via rádio

A Marinha do Brasil resgatou um turista argentino, na tarde desta terça-feira (15), nas proximidades da Ponta de Castelhanos, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na região da Costa verde.

O resgate foi realizado pelo Navio Hidroceanográfico Faroleiro (NHoF) “Almirante Graça Aranha”, após o recebimento de um pedido de socorro via rádio. Segundo a Marinha, o homem foi socorrido e passa bem.

Ainda de acordo com a Marinha, o turista realizava um passeio de caiaque acompanhado por outros três argentinos quando sua embarcação virou devido às condições adversas do mar.

O sobrevivente conseguiu se abrigar em um costão rochoso e emitir o pedido de socorro pelo rádio.

Assim que tomou conhecimento da ocorrência, a Marinha enviou uma embarcação com mergulhadores ao local e efetuou o resgate. Em segurança, o argentino foi prontamente atendido pela equipe de saúde a bordo do NHoF “Almirante Graça Aranha”.

Outros dois canoístas argentinos conseguiram remar até a praia de Lopes Mendes, também na Ilha Grande e chegaram ao destino ainda no fim da tarde. Já o terceiro canoísta, que a princípio encontrava-se desaparecido, chegou à mesma praia com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

A Marinha informou que os três encontram-se em segurança. A corporação ressalta que pedidos de auxílio a emergências marítimas podem ser feitos pelo telefone 185. A ligação é gratuita.

