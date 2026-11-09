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Brasil Marinha resgata velejador americano de 70 anos a 1,6 mil km da costa do Rio após emergência médica Competidor de regata internacional caiu dentro do veleiro, bateu a cabeça e perdeu a consciência. Ele foi retirado da embarcação por um helicóptero neste domingo (8)

A Marinha do Brasil resgatou, neste domingo (8), um velejador americano de 70 anos que enfrentava uma emergência médica em alto-mar, a aproximadamente 1,6 mil quilômetros a leste da costa do Rio. Guy deBoer participava da Golden Globe Race 2026, uma regata internacional de volta ao mundo em que os competidores navegavam sozinhos, quando precisou pedir socorro após apresentar uma piora em seu estado de saúde.

Segundo a organização da competição, o velejador havia sofrido uma queda dentro do veleiro "Spirit" cinco dias antes. Na ocasião, ele bateu a cabeça, perdeu a consciência e sofreu outros ferimentos. Inicialmente, foi aconselhado a abandonar a prova e procurar atendimento médico em terra, mas decidiu seguir navegando.

Nos dias seguintes, porém, Guy passou a apresentar tonturas. Na tarde de sábado (7), seu quadro se agravou. Ele já não conseguia utilizar o braço esquerdo, permanecer em pé, manter o equilíbrio ou se alimentar adequadamente. Diante da situação, acionou o Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo do Brasil.

O pedido de socorro mobilizou o Salvamar Sueste, responsável pelas operações de busca e salvamento na região. A Coverta "Barroso", que retornava de uma missão na África, foi desviada para atender à ocorrência. O navio estava a cerca de 460 quilômetros do veleiro quando recebeu o chamado.

Para agilizar a operação, um helicóptero decolou com sua tripulação e dois mergulhadores a bordo. As equipes enfrentaram condições adversas no mar, com ventos de aproximadamente 46km/h e ondas que chegavam a dois metros de altura.

O resgate foi concluído na manhã de domingo. Guy foi retirado do veleiro por volta de 8h30 e recebeu os primeiros atendimentos a bordo da aeronave. Foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão na avaliação inicial. Apesar do quadro, ele estava estável. Ele recebeu hidração venosa e antibióticos.

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Após o resgate, o velejador foi transferido para a Corveta "Barroso", que segue em direção ao Rio. A previsão é que a embarcação chegue à cidade na manhã de quarta-feira (11). O veleiro "Spirit", utilizado por Guy na competição, permaneceu à deriva no oceano.

O fundador da Golden Globe Race, Don McIntyre, agradeceu à Marinha brasileira pela operação. Em comunicado, afirmou que a organização estava aliviada com o resgate e destacou o profissionalismo e a rapidez da resposta das equipes brasileiras.

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