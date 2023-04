Marinha turca recebe navio de desembarque e porta-drones

A- A+

A marinha turca recebeu, nesta segunda-feira (10), o navio de assalto anfíbio "Anadolu", projetado para o desembarque de tropas e também para decolagem de drones de combate, helicópteros e aviões leves.

"Os drones turcos Bayraktar TB3 e Kizilelma e o jato de combate leve Hürjet poderão decolar e pousar na nave", disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em campanha para sua reeleição em maio.

O "Anadolu", com 231 metros de comprimento e 32 metros de largura, é a maior embarcação de guerra turca.

Sua plataforma de voo tem capacidade para 11 drones de combate ou 10 helicópteros, e seu hangar pode abrigar 19 helicópteros ou 30 drones.

O navio, cuja construção foi iniciada em 2016, também pode transportar até 94 veículos, incluindo 13 tanques.

A Turquia, membro da Otan, aumentou sua indústria de defesa, impulsionada especialmente pelo sucesso de seus drones, que são o orgulho do governo turco.

O modelo de drone TB2 da empresa privada Baykar, codirigida por um dos genros do presidente Erdogan, foi testado na Líbia, no Azerbaijão e depois na Ucrânia, onde os TB2 foram usados desde as primeiras horas da invasão russa no ano passado.

Graças a seu porta-drones, a Turquia poderá "realizar operações militares e humanitárias em todo o mundo, se necessário", afirmou Erdogan durante a inauguração.

A China também revelou no ano passado seu primeiro porta-drones, o que mostra a crescente importância desses aparelhos não tripulados na guerra moderna.

