Marinha do Brasil Marinha vai celebrar o Dia do Marinheiro com atividades educativas e passeio em embarcações Evento será nesta terça-feira (12), no Bairro do Recife, e contará com passeio em lanchas e jet skis

Para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado na quarta-feira (13), a Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) realiza, nesta terça-feira (12), das 8h às 18h, uma série de atividades educativas e recreativas abertas ao público. O evento acontece na Praça do Marco Zero e na área externa do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e inclui passeio em embarcação da Marinha, exposições sobre a segurança aquaviária, palestras sobre o ingresso na Marinha do Brasil (MB) e também apresentações sobre cursos profissionalizantes marítimos.

Como explica o capitão dos Portos de Pernambuco, comandante Frederico Vasconcelos, um dos objetivos do evento é aproximar a população do universo marítimo. Ele destaca que o setor inclui, além das forças armadas, a marinha mercante e demais áreas ligadas ao mar.

“A ideia do evento é dar uma nova significação e apresentar para nossa população todos os profissionais que trabalham no mar. É uma grande homenagem aos marinheiros, que não são só o pessoal da Marinha, da marinha mercante, mas são todos os aquaviários, portuários, práticos, o pessoal que faz a parte do transporte, etc. Então, tem diversas áreas. E mostrando isso a gente consegue mostrar para a população exatamente o valor do mar, mostrar a maritimidade, a cultura oceânica e valorizar novamente o mar que durante muito tempo a gente deixou de costas”, disse, ressaltando que mais de 90% do comércio exterior praticado no país utiliza vias marítimas.

Uma das atrações do evento será o passeio em lanchas e jet skis da Marinha do Brasil. “Você vai poder andar numa lancha da Marinha, você vai ter oportunidade de dar um passeio numa lancha da Marinha, e saber mais ou menos como é lá dentro, como é o sentimento. É isso que você quer mesmo? Fica enjoado? Pode pensar ‘não, isso não é para mim, não gostei, não senti nada. Ou, então, isso é para mim, é o que eu quero da minha vida”, pontuou o comandante.

Capitão dos Portos de Pernambuco, comandante Frederico Vasconcelos - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O passeio será pelo Rio Capibaribe, às margens do Marco Zero. “A gente vai navegar aqui na frente, é um passeio rápido, mas é bem significativo e marca muito a pessoa”, comentou Vasconcelos.

Além da Marinha, mais 14 organizações que atuam em trabalhos ligados ao mar, incluindo órgãos públicos e empresas privadas, também participam da exposição comemorativa. Entre eles estão a Polícia Federal (PF), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Projeto Tamar. Cada uma das as instituições irá expor as atividades desempenhadas, evidenciando as afinidades com as ações da Força Naval.

De acordo com a Capitania dos Portos, a iniciativa de celebrar o Dia do Marinheiro com integração entre diferentes instituições e atividades abertas ao público é inédita no Brasil. A expectativa é de que a ação volte a ocorrer nos próximos anos. “Essa união é de suma importância porque no mar você tem que ser corporativo”, frisou o capitão dos Portos, destacando que a atuação de cada agente que atua no mar é fundamental para a segurança.

Assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Wagner Pereira explicou as atividades que serão oferecidas pela corporação ao longo desta terça-feira. “O Corpo de Bombeiros vai estar presente com a exposição de guarda-vidas, na atividade aquática que a gente faz somente na orla que nós temos aqui. Estaremos com embarcações, teremos bombeiros que vão fazer a explicação a todo tempo sobre a nossa atividade, falando sobre como o guarda-vidas é formado, quais ações são executadas, sobre a nossa entrada inclusive na corporação”, elencou.

O CBM também oferecerá um ambiente voltado para o público infantil, com a opção de registros fotográficos. “Nós teremos a embarcação que vai ser utilizada como possibilidade de foto para crianças. Se quiserem tirar fotos, se caracterizar como guarda-vida, será possível também”, contou. Além disso, haverá exposição de pinturas temáticas referentes à atividade aquática de guarda-vida e de mergulho, entre outras ações.

Superintendente do Ibama, Daniel Galvão contou que, durante o evento, a instituição pretende apresentar à população detalhes sobre a atuação do órgão. “Nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Ibama junto às questões que envolvem o mar, o oceano, e também questões gerais de fiscalizações, em que a gente colabora com as demais autoridades”, disse.

Ele reforçou a importância de uma ação integrada entre as organizações. “Essa integração é perfeita porque a gente sabe que cada instituição tem uma potencialidade de atuação. Por exemplo, a Marinha cuida dos nossos mares enquanto o Ibama cuida das fiscalizações, principalmente quando a gente trata de ecossistemas sensíveis. Então, muitas vezes, a gente precisa da Polícia Federal, precisa da Marinha, eles precisam do Ibama. Esse momento com integração é muito importante não só para o evento em si, mas também para que a gente possa fortalecer laços e apoio institucional”, pontuou.

O coordenador de conservação e pesquisa do Projeto Tamar, Eduardo Lima, destacou a parceria de longa data com a Marinha. O projeto, que integra a programação do Dia do Marinheiro, vai compartilhar a história da iniciativa com a população.

“O Projeto Tamar tem uma parceria de muitos e muitos anos com a Marinha do Brasil. Inclusive, nós temos hoje um centro de visitantes que a Marinha organiza na Praia do Forte. Ele é muito importante para manter o projeto como um todo e a gente está aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho, porque a gente tem a função de proteger a vida marinha. Apesar de nós trabalharmos com tartaruga, mas nas áreas onde o Projeto Tamar está instalado, a gente tem como missão proteger o meio ambiente como um todo”, disse.

Prático da empresas Lotsman, Júlio César Pereira destacou que a organização irá apresentar as ações desenvolvidas, explicando, inclusive, o trabalho desempenhado pela área. “A gente vai levar, junto aos outros parceiros, um pouquinho da nossa vida no mar, o que nós fazemos ao longo das costas brasileiras, mas, mais especificamente, aqui em Pernambuco. Mais de 95% de tudo que entra e sai do nosso país é feito por intermédio dos portos e dentro da logística inteira, que é das agências de navegação, agências logísticas, portuárias, o próprio governo, temos também, dentro desse elo, a figura dos práticos, que são os profissionais habilitados para assessorar o comandante nessa entrada e saída de navios cada vez maiores em lugares cada vez mais restritos, de modo seguro e que a gente possa manter o fluxo de economia para todo mundo aqui na região”, comentou.

O gerente comercial de transporte marítimo da Agemar, Arlindo Santos, também falou sobre a atuação da empresa, que é outra presença confirmada no evento.

“A gente sempre é um parceiro da Marinha e já atuamos juntos com a Capitania dos Portos. A Agemar é uma empresa de 40 anos, referência em infraestrutura e logística e desde 1995 nós fazemos um transporte regular de combustíveis para a ilha de Fernando Noronha. Além de combustíveis, a gente também faz o transporte de carga em geral. Então, toda a carga necessária para os habitantes e para os turistas, as cargas essenciais, passam pela gente. E nós vamos demonstrar o que a empresa é e qual a capacidade que ela tem de estar atendendo o público na área de infraestrutura e logística”, pontuou.

