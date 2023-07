A- A+

O velejador australiano Tim Shaddock, 51, e sua cadelinha, Bella, foram resgatados no Oceano Pacífico Sul depois de dois meses à deriva no mar. A dupla foi atingida por uma tempestade que destruiu os eletrônicos do barco, de acordo com o 9News.

O barco ficou flutuando no oceano até que alguém cruzasse o caminho de Shaddock e Bella, o que era uma possibilidade muito menor do que se imagina. O oceano pacífico tem 165.200.000 km². Por ter perdido a comunicação, a dupla não estava sequer sendo procurada.

Tim Shaddock, logo após o resgate

Shaddock informou ao grupo de resgate que ele e sua cachorrinha sobreviveram aos três meses comendo peixe cru e bebendo água da chuva.

A dupla partiu de La Paz, no México, há três meses e foi resgatada neste final de semana (15 e 16 de julho) por uma traineira de atum mexicana. Um helicóptero que acompanhava a traineira avistou a dupla e direcionou informações sobre a embarcação para que o salvamento ocorresse.

Por ter experiência no mar, Shaddock tinha consigo vários equipamentos para garantir sua sobrevivência. Ele informou que evitou queimaduras solares abrigando-se sob o toldo de seu barco.

Ao ser resgatado, o marinheiro estava sóbrio e com sinais vitais normais, de acordo com o médico da traineira que o resgatou. “Só preciso de descanso e boa comida porque estou sozinho no mar há muito tempo”, disse ele, acrescentando: “Não como comida, comida suficiente, há muito tempo”.

Além de cuidar de si mesmo, o homem precisou tomar cuidados ainda com sua cachorrinha, Bella. Ela também recebeu alimentação regrada para que a sobrevivência dos dois fosse mantida. Ao ser resgatada, a cadelinha também estava com os sinais vitais normais.



A dupla ainda não chegou em terra firme e estão viajando junto com a tripulação da traineira.

