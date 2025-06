Marisa Maiô: programa feito com inteligência artificial viraliza na internet; veja outros casos

A- A+

Em tempos de evolução tecnológica tudo pode acontecer, até mesmo no mundo da televisão. Nos últimos dias, um programa fictício, a partir de inteligência artificial, tem viralizado nas redes sociais.

É o "Programa da Marisa Maiô". Na última quinta-feira (5), o assunto ficou entre os mais comentados do X (antigo Twitter), no Brasil.

A sátira não é direcionada a uma atração televisiva que esteja no ar, mas envolve elementos bem peculiares da mídia brasileira, como os telebarracos, por exemplo.

Como o nome sugere, a apresentadora comanda o programa com uma peça nada convencional para a ocasião: um maiô.

No estúdio, ela recebe convidados que relatam dramas pessoais. Uma das personagens, por exemplo, que acabou de ser traída pelo marido vai desabafar com Marisa Maiô e diz que tudo que queria era que "alguém dissesse que aquilo era mentira". Imediatamente, Marisa e o auditório gritam “é mentira!!!”.

Veja o "Programa da Marisa Maiô"

Outra personagem engraçada da atração é a "repórter Juliana", que, quando é chamada pela apresentadora, se apresenta de forma monossilábica. “Agora a gente vai falar com a Juliana, nossa repórter, que está nas ruas hoje. Juliana, onde você está?”, pergunta ela.

Juliana responde: “Oiê, eu tô aqui nas ruas, gente”, e imediatamente a imagem volta para o estúdio.

"Repórter Juliana" faz parte do programa | Foto: YouTube/Reprodução

O programa que viralizou nos últimos dias e já conta com um segundo episódio. Os dois têm mais de 3,3 milhões de visualizações foi criado pelo ilustrador e ator Raony Phillips. Ele utiliza o aplicativo "Veo3" para criar. A reportagem entrou em contato com ele, mas ainda não recebeu retorno.

Veja o 2º episódio do "Programa da Marisa Maiô"

Ulianópolis

A Prefeitura de Ulianópolis, no Sudeste do Pará, tem sido questionada nas redes sociais, por conta de uma peça publicitária do Circuito Cultural junino que teria sido criada a partir de inteligência artificial. Com mais de 140 mil visualizações, as imagens têm sido avaliadas negativamente pelos internautas.

Veja o vídeo

Nos comentários, eles perguntam a administração municipal o porquê da substituição de profissionais reais pelos fictícios, além da ausência do aviso “Rotular como IA”, que é obrigatório para postagens desse tipo.

A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou.

Pé de Chinesa

Inventada também por internautas brasileiros, a novela "Pé de Chinesa" ganhou a web em 2024. A atração, que também foi gerada a partir de IA, seria de autoria de Glória Perez, com transmissão na TV Globo, e contava com um elenco pra lá de inusitado.

Jade Picon, Davi Brito, Fernanda Montenegro, Cláudia Raia, Luva de Pedreiro, Maya Massafera, Juju Do Pix e Pablo Vittar.

Veja a sinopse fictícia de "Pé de Chinesa"

Na história, tudo se desenvolve a partir da vida de "Xu Lee", interpretada por Jade Picon, na China. Ela é criada pela avó (Fernanda Montenegro), uma artista marcial dona de uma academia de kung fu. "Xu Lee" é introduzida como filha de "Barbara Lee" (Giovanna Antonelli) com um chinês desconhecido.

O primeiro conflito do enredo se dá quando "Keen Xong" (Davi Brito) ataca o dojo, que termina com o assassinato da avó de "Xu Lee". Com a perda, a personagem de Jade Picon viaja para São Paulo, em busca da mãe e de "Keen Xong". É na terra paulista onde se desenvolve o restante da trama.

A novela fictícia também ganhou abertura e trilha sonora. Denominada como “Samba de Dragão”, a música é interpretada, através da IA, por um cantor com voz semelhante à de Seu Jorge. A composição diz que só entra no Brasil quem fala "mandarim brasileiro".

Ouça a música "Samba de Dragão"

