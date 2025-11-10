Marista Brasil mobiliza jovens para a COP 30 na Amazônia

A- A+

O coração da Amazônia também será o centro de um movimento nacional em defesa do planeta. Em novembro de 2025, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), sediará a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, encontro que reúne estudantes e educadores de todos os colégios maristas do Brasil e também marca a preparação da rede para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.



Mais do que estar presente em um evento global, os participantes assumem o papel de protagonistas de uma educação pautada pela consciência ecológica e o compromisso com o futuro. Desta forma, o Marista Brasil será a única instituição de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades que atendem aos Anos Finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio à COP30: serão cerca de 300 participantes, entre 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios de Norte a Sul do nosso país, além de uma delegação do Chile



A mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima, projeto que articula ações pedagógicas, pesquisas e iniciativas locais de sustentabilidade em toda a rede.



“A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e que busca uma nova forma de existir”, explica o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.



O Colégio Marista São Luís foi selecionado para representar Pernambuco na etapa nacional do Observatório do Clima Marista, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro, em Belém (PA), durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.



A escola será a única instituição do estado a participar dessa importante conferência. O encontro reunirá jovens de todo o Brasil para o diálogo e a construção de propostas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o compromisso socioambiental do Marista Brasil.

Encontro reunirá jovens de todo o Brasil para o diálogo e a construção de propostas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas | Foto: Marista Brasil/Divulgação

Estudantes do Marista São Luís lideram mobilização ambiental em todo nordeste sobre o descarte de lixo eletrônico

Entre as iniciativas que representam Pernambuco na etapa nacional está a Gincana “Eletrônico não é Lixo”, desenvolvida no Colégio Marista São Luís, uma ação de educação ambiental que mobiliza toda a comunidade escolar e parceira de instituições públicas e privadas na arrecadação e destinação correta de resíduos eletrônicos.



Criada em 2009, a iniciativa ganhou força nos últimos anos com a orientação dos professores Fabiano Palácio e Leandro Alberto, que acompanham o projeto e destacam o papel dos estudantes como protagonistas do processo.



“Mais do que participar, nossos alunos assumiram o papel de verdadeiros embaixadores da causa ambiental. Eles foram de sala em sala, engajando colegas, explicando os riscos do descarte incorreto e mostrando como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. O aprendizado vai muito além da sala de aula: é sobre cidadania e responsabilidade com o futuro”, afirma o Fabiano.



A gincana tem como foco os impactos ambientais do lixo eletrônico, um dos grandes desafios do século XXI. O descarte incorreto de celulares, computadores e eletrodomésticos libera metais pesados no solo e na água, contaminando ecossistemas e afetando a saúde humana. Somente em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, das quais apenas 22,3% foram recicladas, segundo dados globais de monitoramento ambiental.



Em parceria com a REEEcicle, empresa circular de impacto socioambiental, e com a IEC Brasil e a GreenEletron, a gincana ganhou amplitude regional, atingindo instituições de ensino, prefeituras, cooperativas e empresas em sete estados do Nordeste. O resultado: mais de 900 toneladas de resíduos eletrônicos foram arrecadadas apenas em 2024, reforçando o compromisso coletivo com a sustentabilidade e a economia circular.



A proposta também inspira novas ações dentro do Colégio, como a criação de um Grupo de Trabalho Estudantil de Sustentabilidade, a implantação de uma estação drive-thru para coleta de resíduos eletrônicos, e a adesão ao programa Vale Luz, da Neoenergia, iniciativas que fortalecem o protagonismo juvenil e ampliam o alcance da educação ambiental.



Com o Brasil sediando a COP30 e a Campanha da Fraternidade de 2025 dedicada à Ecologia Integral, o Marista São Luís reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com o cuidado da Casa Comum.



Para o professor Leandro Alberto, a experiência de representar Pernambuco na COP30 é simbólica.



“É o reconhecimento de um trabalho coletivo que une ciência, solidariedade e propósito. Ver nossos estudantes levando a voz de Pernambuco para um espaço global de diálogo sobre o clima é motivo de orgulho e esperança”, disse.

