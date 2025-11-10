Seg, 10 de Novembro

COP30

Marista Brasil mobiliza jovens para a COP 30 na Amazônia

Belém sediará a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, reunindo estudantes e educadores de todo o país na construção de ações em defesa do planeta

Mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do ClimaMobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima - Foto: Marista Brasil/Divulgação

O coração da Amazônia também será o centro de um movimento nacional em defesa do planeta. Em novembro de 2025, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), sediará a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, encontro que reúne estudantes e educadores de todos os colégios maristas do Brasil e também marca a preparação da rede para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Mais do que estar presente em um evento global, os participantes assumem o papel de protagonistas de uma educação pautada pela consciência ecológica e o compromisso com o futuro. Desta forma, o Marista Brasil será a única instituição de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades que atendem aos Anos Finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio à COP30: serão cerca de 300 participantes, entre 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios de Norte a Sul do nosso país, além de uma delegação do Chile 

A mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima, projeto que articula ações pedagógicas, pesquisas e iniciativas locais de sustentabilidade em toda a rede.

“A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e que busca uma nova forma de existir”, explica o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.

O Colégio Marista São Luís foi selecionado para representar Pernambuco na etapa nacional do Observatório do Clima Marista, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro, em Belém (PA), durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

A escola será a única instituição do estado a participar dessa importante conferência. O encontro reunirá jovens de todo o Brasil para o diálogo e a construção de propostas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o compromisso socioambiental do Marista Brasil.

  • Encontro reunirá jovens de todo o Brasil para o diálogo e a construção de propostas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas | Foto: Marista Brasil/Divulgação
    Encontro reunirá jovens de todo o Brasil para o diálogo e a construção de propostas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas | Foto: Marista Brasil/Divulgação
Estudantes do Marista São Luís lideram mobilização ambiental em todo nordeste sobre o descarte de lixo eletrônico
Entre as iniciativas que representam Pernambuco na etapa nacional está a Gincana “Eletrônico não é Lixo”, desenvolvida no Colégio Marista São Luís, uma ação de educação ambiental que mobiliza toda a comunidade escolar e parceira de instituições públicas e privadas na arrecadação e destinação correta de resíduos eletrônicos.

Criada em 2009, a iniciativa ganhou força nos últimos anos com a orientação dos professores Fabiano Palácio e Leandro Alberto, que acompanham o projeto e destacam o papel dos estudantes como protagonistas do processo.

“Mais do que participar, nossos alunos assumiram o papel de verdadeiros embaixadores da causa ambiental. Eles foram de sala em sala, engajando colegas, explicando os riscos do descarte incorreto e mostrando como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. O aprendizado vai muito além da sala de aula: é sobre cidadania e responsabilidade com o futuro”, afirma o Fabiano.

A gincana tem como foco os impactos ambientais do lixo eletrônico, um dos grandes desafios do século XXI. O descarte incorreto de celulares, computadores e eletrodomésticos libera metais pesados no solo e na água, contaminando ecossistemas e afetando a saúde humana. Somente em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, das quais apenas 22,3% foram recicladas, segundo dados globais de monitoramento ambiental.

Em parceria com a REEEcicle, empresa circular de impacto socioambiental, e com a IEC Brasil e a GreenEletron, a gincana ganhou amplitude regional, atingindo instituições de ensino, prefeituras, cooperativas e empresas em sete estados do Nordeste. O resultado: mais de 900 toneladas de resíduos eletrônicos foram arrecadadas apenas em 2024, reforçando o compromisso coletivo com a sustentabilidade e a economia circular.

A proposta também inspira novas ações dentro do Colégio, como a criação de um Grupo de Trabalho Estudantil de Sustentabilidade, a implantação de uma estação drive-thru para coleta de resíduos eletrônicos, e a adesão ao programa Vale Luz, da Neoenergia, iniciativas que fortalecem o protagonismo juvenil e ampliam o alcance da educação ambiental.

Com o Brasil sediando a COP30 e a Campanha da Fraternidade de 2025 dedicada à Ecologia Integral, o Marista São Luís reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com o cuidado da Casa Comum.

Para o professor Leandro Alberto, a experiência de representar Pernambuco na COP30 é simbólica.

“É o reconhecimento de um trabalho coletivo que une ciência, solidariedade e propósito. Ver nossos estudantes levando a voz de Pernambuco para um espaço global de diálogo sobre o clima é motivo de orgulho e esperança”, disse.

Sobre o Marista Brasil
O Marista Brasil é uma rede de colégios e escolas presente em 20 estados brasileiros, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 96 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos.

Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em: maristabrasil.org/.

