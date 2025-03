Colégio Marista São Luís reúne alunos e comunidade para assistir fenômeno da "Lua Vermelha"

A- A+

O Colégio Marista São Luís, em parceria com o projeto "Desvendando o Céu Austral" da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), promoverá uma programação especial no Observatório da instituição para acompanhar na madrugada da sexta-feira (14) o eclipse lunar total.

A partir das 22h desta quinta (23), alunos, professores e membros da comunidade terão acesso a um evento repleto de atividades educativas e científicas. A iniciativa busca estimular o interesse pela astronomia e proporcionar um ambiente de aprendizado interativo para os participantes.

O Projeto "Desvendando o Céu Austral", desenvolvido por alunos e professores de Astronomia da UFRPE, é uma iniciativa científica que busca levar o conhecimento sobre o universo à comunidade escolar.

A experiência contará com recepção e distribuição de pulseiras de identificação, um aula aberta sobre o eclipse ministrado por especialistas, interações com a equipe do projeto e registros fotográficos oficiais. Além disso, telescópios de alta precisão estarão disponíveis para que os visitantes possam observar o fenômeno com detalhes impressionantes.

"Este evento representa a convergência entre a educação e a ciência, permitindo aos nossos alunos vivenciarem na prática o que aprendem em sala de aula, ampliando seu conhecimento de forma lúdica e científica," afirmou Gleison Olivo, Diretor do Colégio Marista São Luís.



O evento se estenderá até as 4h30 da manhã do dia 14 de março, acompanhando toda a progressão do fenômeno. Durante a madrugada, a Lua passará gradualmente pela sombra da Terra, atingindo seu ápice às 3h58 (horário de Brasília), quando ficará completamente encoberta e adquirirá a tonalidade avermelhada característica da "Lua Vermelha". Esse efeito ocorre devido à dispersão da luz solar na atmosfera terrestre, que filtra os tons azulados e permite que apenas a luz avermelhada alcance a superfície lunar. O eclipse será visível em toda a América Latina, incluindo o Brasil, dependendo das condições climáticas.

