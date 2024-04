A- A+

Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg comenta foto viral com barba fake: 'quem fez isso?' Sua mulher, Priscilla Chan, aproveitou o momento para brincar: 'Alguém viu o meu marido? E quem é esse cara?'

Mark Zuckerberg usou as redes sociais para comentar a foto que viralizou nesta sexta-feira, em que ele aparecia de barba. A imagem, que rendeu elogios ao CEO da Meta (como "ficou gato!"), foi alterada virtualmente. Zuckerberg não tem barba. Nos comentários de um post no Instagram, o empresário perguntou: "Ok, quem fez isso?".

Ao portal g1, a Meta confirmou a edição na imagem e enviou o vídeo original, compartilhado pelo próprio Zuckerberg, há dois dias. Nele, o CEO anunciava o lançamento de sua mais nova versão da Inteligência Artificial da Meta.

— Estamos lançando a nova versão do Meta IA, nosso assistente onde você pode fazer qualquer pergunta através de nossos aplicativos e óculos. Nosso objetivo é construir a IA líder mundial. Estamos atualizando o Meta IA com nosso novo modelo de última geração. Com ele, acreditamos que o Meta IA é agora o assistente de IA mais inteligente que você pode usar livremente — disse.

Sua mulher, Priscilla Chan, aproveitou o momento para brincar: 'Alguém viu o meu marido? E quem é esse cara?', escreveu, com a foto editada.

