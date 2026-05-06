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Desabamento

Marquise de loja desaba em rua do Centro do Recife na madrugada desta quarta-feira (6)

Caso aconteceu na rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, e não teve registro de feridos

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Marquise de loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do RecifeMarquise de loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). A ocorrência não registrou feridos.

A estrutura do estabelecimento interligava a área de um prédio, que estava desocupado, e uma loja de artigos importados. Após a queda, a parte de uma segunda marquise também caiu.

Em nota enviada para a Defesa Civil do Recife, o órgão informou que equipes foram ao local por volta das 6h31 da manhã e constataram que houve desabamento da marquise de uma loja e que não teve vítimas.

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"O estabelecimento encontra-se fechado, deverá permanecer isolado e os responsáveis serão notificados pela Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) para a realização dos serviços necessários", disse a Defesa Civil.

Segundo relatos, uma das lojas teria sofrido uma possível tentativa de saque e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para trabalhar no caso.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a PMPE, por meio do 16º Batalhão Militar (BM), informou que o local estava com a presença de segurança privada no momento do ocorrido e nenhuma subtração de objetos foi identificada.

"De acordo com as informações iniciais, parte da estrutura de uma loja teria cedido, gerando risco e relatos de possível tentativa de saque. De imediato, equipes foram encaminhadas ao local para averiguação e adoção das medidas cabíveis", disse.

  • A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Ao chegar, o efetivo constatou a veracidade do desabamento, porém a situação já se encontrava controlada, com a presença de segurança privada resguardando o estabelecimento. Não houve registro de feridos, tampouco de subtração de quaisquer objetos da loja".

"A ocorrência foi devidamente finalizada no local, permanecendo sob responsabilidade dos órgãos competentes para as providências relacionadas à estrutura do imóvel", finalizou a Polícia Militar.

O que fazer em casos semelhantes
A Defesa Civil do Recife recomenda que a população entre em contato para denunciar possíveis ocorrências.

"Ao identificar possíveis situações de risco, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia", completou o órgão.

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