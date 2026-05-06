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Desabamento Marquise de loja desaba em rua do Centro do Recife na madrugada desta quarta-feira (6) Caso aconteceu na rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, e não teve registro de feridos

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). A ocorrência não registrou feridos.



A estrutura do estabelecimento interligava a área de um prédio, que estava desocupado, e uma loja de artigos importados. Após a queda, a parte de uma segunda marquise também caiu.



Em nota enviada para a Defesa Civil do Recife, o órgão informou que equipes foram ao local por volta das 6h31 da manhã e constataram que houve desabamento da marquise de uma loja e que não teve vítimas.

"O estabelecimento encontra-se fechado, deverá permanecer isolado e os responsáveis serão notificados pela Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) para a realização dos serviços necessários", disse a Defesa Civil.

Segundo relatos, uma das lojas teria sofrido uma possível tentativa de saque e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para trabalhar no caso.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a PMPE, por meio do 16º Batalhão Militar (BM), informou que o local estava com a presença de segurança privada no momento do ocorrido e nenhuma subtração de objetos foi identificada.

"De acordo com as informações iniciais, parte da estrutura de uma loja teria cedido, gerando risco e relatos de possível tentativa de saque. De imediato, equipes foram encaminhadas ao local para averiguação e adoção das medidas cabíveis", disse.

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A marquise de uma loja desabou na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, na área central do Recife, na madrugada desta quarta-feira (6). Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Ao chegar, o efetivo constatou a veracidade do desabamento, porém a situação já se encontrava controlada, com a presença de segurança privada resguardando o estabelecimento. Não houve registro de feridos, tampouco de subtração de quaisquer objetos da loja".

"A ocorrência foi devidamente finalizada no local, permanecendo sob responsabilidade dos órgãos competentes para as providências relacionadas à estrutura do imóvel", finalizou a Polícia Militar.

O que fazer em casos semelhantes

A Defesa Civil do Recife recomenda que a população entre em contato para denunciar possíveis ocorrências.

"Ao identificar possíveis situações de risco, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia", completou o órgão.

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