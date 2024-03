Marquise desaba e deixa mulher e criança feridas em Vitória de Santo Antão

A- A+

Passam bem a mulher e a criança que ficaram feridas após a marquise em que estavam desabar na cidade de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco, na tarde da última sexta-feira (1º). As imagens do acidente circularam nas redes sociais durante o fim de semana.

As imagens registradas por uma câmera de segurança apontada para o local onde a marquise caiu mostra o momento exato da queda. A mulher aparece com a criança no braço e, ao se direcionar para uma porta, é surpreendida pelo desabamento antes de entrar no imóvel. A mulher chega a segurar a maçaneta, mas não consegue abrir a porta.

A criança e a mulher caíram no chão, de uma altura de cerca de 2,5 metros. As duas tiveram escoriações leves e não sofreram ferimentos graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança e a mulher ao Hospital Municipal João Murilo de Oliveira, em Vitória de Santo Antão. As duas receberam alta ainda na tarde de sexta-feira.

Equipes da Prefeitura de Vitória de Santo Antão foram deslocadas ao local para realizar perícia. "Estão sendo realizados estudos técnicos pela Defesa Civil municipal sobre a estrutura do prédio, que permanece interditado. A Guarda Civil Municipal está isolando a área", informou a prefeitura, por meio de nota.

