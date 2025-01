A- A+

MUNDO Marrocos e Espanha dão primeiros passos para normalizar o comércio em Ceuta e Melilla Marrocos fechou unilateralmente seu escritório alfandegário comercial com Melilla em 2018

As alfândegas dos enclaves espanhóis de Melilla e Ceuta viram suas primeiras mercadorias destinadas ao Marrocos em mais de seis anos passarem nestas quarta e quinta-feira (16), no que constitui um passo adiante na normalização das relações comerciais.

"Hoje houve passagem de mercadorias para Marrocos pela alfândega comercial de Melilla. É mais um passo para a normalização da fronteira e das alfândegas comerciais", anunciou na quarta-feira, na rede social X, a delegada do Governo espanhol em Melilla, Sabrina Moh.

Segundo a imprensa espanhola, o caminhão com destino ao Marrocos transportava eletrodomésticos.

Marrocos fechou unilateralmente seu escritório alfandegário comercial com Melilla em 2018, em um contexto de tensões diplomáticas contínuas devido à recusa da Espanha em reconhecer a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, uma antiga colônia espanhola.

Ceuta, o outro enclave espanhol no norte da África, não contava até agora com uma alfândega para trânsito de mercadorias, apenas para pessoas e veículos particulares, e foi inaugurada nesta quinta-feira com a passagem de um caminhão para Marrocos.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, disse na quarta-feira em Beirute, onde estava de visita, que a passagem de mercadorias faz parte da "fase inicial" da normalização das relações comerciais, informou a mídia espanhola.

