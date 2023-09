A- A+

MUNDO Marrocos: Prédios históricos de Marrakech e outras regiões são destruídos por terremoto Medina e muralhas do principal centro turístico do país foram seriamente afetadas; mesquita de Tinmel e cidade fortificada de Ksar de Aït Ben Haddou também sofreram abalos

Principal destino turístico do Marrocos, a cidade de Marrakech não escapou do terremoto que atingiu o país na sexta-feira passada e matou mais de 2.800 pessoas. Localizada a cerca de 70km do epicentro do abalo sísmico, a cidade hoje convive com uma montanha de ruínas.



A medina, porção antiga da cidade, e as muralhas que a circundam, tiveram significativas partes destruídas. O conjunto arquitetônico é considerado patrimônio mundial pela Unesco (agência das Nações Unidas especializada em Educação, Ciência e Cultura).

“Depois de uma catástrofe como essa, o mais importante é salvar vidas humanas. Mas devemos também preparar imediatamente a segunda fase, que consistirá na reconstrução de escolas e bens culturais afetados pelo terremoto”, explicou o francês Eric Falt, diretor regional do escritório da Unesco no Magrebe, à agência de notícias AFP.

No último sábado, poucas horas depois do desastre sísmico, Falt inspecionou a parte antiga da cidade durante duas horas.

“Já podemos dizer que os danos são muito maiores do que temíamos. Vimos fissuras importantes no minarete da (mesquita de) Kutubia, a estrutura mais emblemática, mas o minarete da mesquita de Kharbouch, na praça Jemaa el-Fnaa, também foi quase completamente destruído”, diz Falt, salientando que a região mais afetada da cidade, no entanto, foi o Mellah, antigo bairro judeu.

Fundada no século XI pelo Império Almorávida, Marrakech foi um importante centro político, econômico e cultural no norte da África por séculos, com forte influência em regiões islâmicas ocidentais.



Danos por toda região

Diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay fez um post no X (antigo Twitter) reforçando o compromisso da agência com o país. “A nossa organização apoiará as autoridades marroquinas no inventário dos danos nas áreas de patrimônio e educação, a tornar os edifícios seguros e a se preparar-se para a reconstrução”.

Outras áreas importantes do Marrocos foram afetadas. A mesquita de Tinmel, localizada a cerca de 100km de Marrakech, também foi seriamente comprometida. Trata-se de um importante local de peregrinação, construído no século XII com terra e pedra na região das montanhas do Alto Atlas. Fotos que circularam nas redes sociais mostram que paredes inteiras desabaram no chão e que uma torre havia caído.

De acordo com informações do site The Art Newspaper, em fevereiro deste ano havia se iniciado um plano de restauração da mesquita da Tinmel, uma reforma que incluiria a criação de um museu ao lado do prédio histórico.

“É um lugar simbólico para o Marrocos porque foi o ponto de partida das campanhas militares almóadas contra a dinastia almorávida, no início do século XII”, disse Falt ao The Art Newspaper. “A sua destruição constitui uma perda inestimável para o patrimônio nacional”.

A cidade fortificada que serviu de cenário para o clássico filme “Lawrence da Arábia” (1962), Ksar de Aït Ben Haddou, também foi afetada pelos tremores. Ela está localizada na rota Sahara-Marrakech e na lista de patrimônios mundiais das Nações Unidas. “É difícil ter um inventário preciso dos danos”, acrescentou Falt. “Mas as fotos mostram edifícios danificados e rachados.

