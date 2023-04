Massacre em Blumenau: agressor atacou crianças de forma aleatória, diz PM

A- A+

O agressor que matou quatro crianças em uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5), teria pulado o muro da escola para agredir as vítimas.

Segundo informou um comandante da Polícia Militar, as crianças atingidas foram escolhidas de maneira aleatória. O agressor, de 25 anos de idade, não tinha ligação com a creche.

De acordo com a CNN Brasil, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, Márcio Alberto Filippi, declarou à imprensa que o autor do ataque pulou o muro quando cerca de 40 crianças estavam no local - algumas delas brincavam um parquinho.

O criminoso usou uma machadinha para matar as crianças, que tinham entre 4 e 7 anos de idade. Após o ataque, que também deixou quatro crianças feridas, o autor se entregou à polícia.

O comandante disse ainda que, ao ver as professoras defendendo e chamando crianças para dentro do prédio, o agressor pulou o muro novamente e deixou o local.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, declarou à CNN Brasil que o homem "estava em surto psicótico".

