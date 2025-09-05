A- A+

Solidariedade Masterboi promove campanha de doação de sangue no Recife neste sábado (6) Ato que pode ajudar a salvar até quatro vidas ocorre no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, das 8h às 16h

A Masterboi realiza uma campanha solidária para incentivar a doação de sangue neste sábado (6), das 8h às 16h. A iniciativa ocorre no Escritório Corporativo da empresa, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

Com o objetivo de alcançar 150 doadores nesta edição e superar 109 bolsas de sangue coletadas na última edição, a atitude terá momentos de confraternização, palestras e lanches típicos para os participantes. O ato pode salvar até quatro vidas por doação.

Podem participar voluntários entre 16 e 69 anos, desde que atendam aos requisitos básicos de saúde: peso mínimo de 50 kg, boa alimentação (evitando comidas gordurosas nas horas que antecedem a doação), ausência de sintomas gripais ou infecções, estilo de vida saudável, além das normas de intervalo entre doações para homens e mulheres. Menores de 18 anos precisam de autorização e acompanhamento de responsável.

Um dos destaques do evento é a participação da caravana da unidade de Canhotinho (PE), que traz em média 40 colaboradores, incluindo parentes e amigos, exclusivamente para realizar a doação em Recife.

Segundo Dona Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, a ação nasceu de um pedido altruísta.

“A ideia surgiu a partir de uma ligação do meu irmão, Nelson Bezerra, presidente da empresa, que perguntou se não seria possível trazer um ônibus de coleta de sangue até a Masterboi. A partir disso, pensei em transformar essa ação em algo ainda mais especial, já que aconteceria em um sábado, e nosso desafio seria mobilizar o maior número possível de pessoas”, conta.

A ideia evoluiu e se transformou em um evento com bolsas de sangue que serão destinadas ao Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco), centro que beneficia milhares de pacientes com transfusões sanguíneas.

Serviço

5ª edição da Campanha de Doação de Sangue da Masterboi

Quando: 6 de setembro, das 8h às 16h

Onde: Escritório corporativo

Endereço: Avenida da Recuperação, 7380 - Dois Irmãos, Recife - PE



