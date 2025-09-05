Sex, 05 de Setembro

Solidariedade

Masterboi promove campanha de doação de sangue no Recife neste sábado (6)

Ato que pode ajudar a salvar até quatro vidas ocorre no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, das 8h às 16h

Campanha de doação de sangue promovida pela Masterboi, que ocorre neste sábado (6), serão destinadas ao Hemope

A Masterboi realiza uma campanha solidária para incentivar a doação de sangue neste sábado (6), das 8h às 16h. A iniciativa ocorre no Escritório Corporativo da empresa, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. 

Com o objetivo de alcançar 150 doadores nesta edição e superar 109 bolsas de sangue coletadas na última edição, a atitude terá momentos de confraternização, palestras e lanches típicos para os participantes. O ato pode salvar até quatro vidas por doação.

Podem participar voluntários entre 16 e 69 anos, desde que atendam aos requisitos básicos de saúde: peso mínimo de 50 kg, boa alimentação (evitando comidas gordurosas nas horas que antecedem a doação), ausência de sintomas gripais ou infecções, estilo de vida saudável, além das normas de intervalo entre doações para homens e mulheres. Menores de 18 anos precisam de autorização e acompanhamento de responsável.

Um dos destaques do evento é a participação da caravana da unidade de Canhotinho (PE), que traz em média 40 colaboradores, incluindo parentes e amigos, exclusivamente para realizar a doação em Recife. 

Segundo Dona Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, a ação nasceu de um pedido altruísta. 

“A ideia surgiu a partir de uma ligação do meu irmão, Nelson Bezerra, presidente da empresa, que perguntou se não seria possível trazer um ônibus de coleta de sangue até a Masterboi. A partir disso, pensei em transformar essa ação em algo ainda mais especial, já que aconteceria em um sábado, e nosso desafio seria mobilizar o maior número possível de pessoas”, conta.

A ideia evoluiu e se transformou em um evento com bolsas de sangue que serão destinadas ao Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco), centro que beneficia milhares de pacientes com transfusões sanguíneas.

Serviço
5ª edição da Campanha de Doação de Sangue da Masterboi
Quando: 6 de setembro, das 8h às 16h
Onde: Escritório corporativo
Endereço: Avenida da Recuperação, 7380 - Dois Irmãos, Recife - PE
 

