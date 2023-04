"Masterchef": ao menos 40 pessoas têm intoxicação alimentar após prova culinária

A- A+

O reality show Masterchef da Espanha precisou emitir um pedido de desculpas publicamente após mais de 40 pessoas ter intoxicação alimentar depois de uma prova culinária do programa. Uma das funcionárias que trabalhavam nos bastidores publicou em suas redes sociais falando sobre o ocorrido.

Shine Iberia, produtora do programa, emitiu na noite desta segunda-feira um comunicado reconhecendo o problema e pedindo desculpas, mas apontou o caráter inusitado do acidente em 11 anos de atração.

"Do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas”, disse.

A prova em questão foi transmitida no domingo, 09, no quarto episódio do programa e consistiu na preparação de diferentes pratos para 120 trabalhadores da Oceanogràfic de Valência para comemorar o 20º aniversário do maior aquário na Europa.

A competição mostrava duas equipes, azul e vermelho, que tinham que cozinhar três pratos diferentes para as centenas de pessoas. O cardápio consistia basicamente em frutos do mar, comida indiana e mediterrânea. Entre os pratos principais estavam: um mexilhão, uma moluscada valenciana composta por ostras, um suquet de robalo tailandês e de sobremesa, um cheesecake japonês com algas.

O cardápio do episódio teve a supervisão da chef Rakel Cernicharo que ao longo do programa alertou várias vezes que os pratos tinham muitos erros de fabricação, porém, ninguém suspeitou que os ingredientes pudessem estar em mau estado.

A produção do programa garantiu isso em comunicado e disse que “o alimento foi analisado na origem com resultados positivos e a sua rastreabilidade foi garantida ao longo de todo o processo, conforme comunicado e documentado às autoridades sanitárias competentes”.

