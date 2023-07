A- A+

Notícias Mastro da Ponte do Paiva recebe novo sistema de iluminação Antigas lâmpadas serão substituídas por luzes de LED; via que liga Jaboatão ao Cabo de Santo Agostinho, está sendo modernizada

A Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, também conhecida como Ponte do Paiva - que liga os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho -, está sendo revitalizada pela equipe da Concessionária Rota dos Coqueiros, do Grupo Monte Rodovias. O mastro da ponte ganhará nova iluminação. Saem as antigas lâmpadas, entram luzes de LED.



A ponte recebeu uma plataforma articulada - com 30 metros de altura - para auxiliar no trabalho de troca da iluminação do mastro. Essa entrega faz parte do serviço iniciado no primeiro semestre deste ano e deve ser finalizado até sexta-feira. A empresa já concluiu a substituição de todas as 322 lâmpadas de vapor de sódio por LED em todo o trecho concedido.





“As luminárias de LED apresentam maior índice de reprodução de cores em torno de 70%, enquanto o vapor de sódio é em torno de 20%. Além disso, o fluxo luminoso é mais amplificado e potente, o que melhora a visibilidade. Outro ganho importante é com relação à vida útil do equipamento, que, por ser elevada, reduz a necessidade de manutenção”, disse Rafaela Elaine, diretora-presidente da Monte Rodovias em Pernambuco.



A executiva reforça ainda que o projeto vai trazer economia, sustentabilidade e ganhos ambientais. “Por terem eficiência energética, as lâmpadas em LED contribuem para diminuir a emissão de CO2, além disso, possuem uma tecnologia totalmente limpa, sendo livres de metais pesados”, afirmou.

