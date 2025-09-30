A- A+

MULHER Masturbação ajuda a aliviar sintomas da menopausa, mostra novo estudo As maiores melhorias foram na sensação de bem-estar e na redução das oscilações de humor

A masturbação pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com os sintomas causados pela menopausa. É o que descobriram cientistas do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Um novo estudo realizado pela equipe mostrou que o auto prazer trouxe alívio dos efeitos colaterais causados pelo climatério em 92,9% das mulheres.

Além disso, segundo os pesquisadores, as maiores melhorias foram na sensação de bem-estar e na redução das oscilações de humor.

"As conversas sobre a menopausa geralmente se concentram em terapia hormonal ou mudanças no estilo de vida, mas o prazer próprio continua sendo negligenciado. Nossas descobertas sugerem que a masturbação, e especialmente o orgasmo, pode desempenhar um papel significativo no controle dos sintomas", afirma Cynthia Graham, cientista sênior do Instituto Kinsey.

Para chegar aos resultados, de abril a agosto de 2025, pesquisadores recrutaram 66 mulheres na perimenopausa e pós-menopausa, com idades entre 40 e 75 anos, em 27 estados dos EUA e no Distrito de Columbia.



Os participantes foram selecionados por meio de pesquisas e entrevistas e, em seguida, solicitaram uma variedade de seus hábitos de masturbação em casa ao longo de um período de 3 meses, enquanto respondiam a pesquisas quinzenais.

Dessa forma, ao menos 97% das participantes relataram pelo menos um sintoma relacionado à menopausa, mais comumente fadiga, suores noturnos, distúrbios do sono, dificuldade de concentração e dores nas articulações.

E, durante sua participação, 91% disseram que teriam mais probabilidade de se masturbar se soubessem que isso poderia impactar positivamente os sintomas da menopausa, e 79% disseram que seguiriam o conselho de um médico para fazê-lo. No entanto, apenas 3% relataram que já ouviram um médico discutir masturbação com elas.

As mulheres foram convidadas, então, a experimentar aparelhos que ajudam o estímulo da marca de bem-estar sexual Womanizer. E, aquelas que atingiram o orgasmo (com ou sem o aparelho) apresentaram as maiores reduções de sintomas, provavelmente devido a substâncias neuroquímicas como a ocitocina e as endorfinas, que melhoram sono, humor e percepção da dor.

O objetivo da pesquisa é mostrar, principalmente, que existe uma grande lacuna entre o interesse do paciente e a orientação clínica. Embora a maioria dos participantes estivesse aberta ao uso da masturbação para o surto dos sintomas, poucas relataram já ter recebido essa recomendação de um profissional de saúde.

