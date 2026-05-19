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Iniciativa Mata Norte: Alepe Cuida Solidário chega a Timbaúba com serviços gratuitos em saúde e cidadania Programa estará na cidade da Zona da Mata Norte nesta quinta (21) e sexta-feira (22), na Praça do Centenário

O programa Alepe Cuida Solidário desembarca em Timbaúba, na Zona da Mata Norte, nesta quinta (21) e sexta-feira (22), com uma edição especial voltada para atender gratuitamente os desabrigados pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco no início do mês de maio.

A iniciativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco vai levar uma estrutura de serviços de saúde e cidadania para a população na Praça do Centenário (Rua Dr. João Veiga), das 9h às 16h.



Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Já a Prefeitura de Timbaúba ficará responsável pela organização, priorizando os atingidos pelas enchentes.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (81) 99263-9838 e (81) 99173-2173.

Atendimentos

Na área da saúde, a população contará com serviços como consultas gratuitas em clínica médica, dermatologia, pediatria, odontologia, além de triagem de catarata pela Fundação Altino Ventura (FAV).

Alepe Cuida oferecerá serviços gratuitos em Timbaúba, na Mata Norte, nesta quinta e sexta-feira (22). Foto: Alepe/Divulgação

Também será instalado o "ambulatório do pé diabético", dedicado aos portadores da doença. O espaço, voltado para atendimento e orientação aos diabéticos, foi pensado por considerar que as feridas nesta região são as principais causas de amputação decorrente da doença.

“Nosso programa oferece serviços essenciais em um momento de reconstrução e esperança para os moradores da região”, disse o presidente da Alepe, o deputado Álvaro Porto.

Prevenção

A Prefeitura de Timbaúba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará atividades como aferição de sinais vitais, avaliação nutricional, exames citológicos, testes rápidos (sífilis, hepatite, HIV), vacinação e ações de vigilância em saúde.

A Secretaria Municipal de Assistência Social oferecerá atendimentos do Centro de Referência da Mulher (CRM), além do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que fará oficinas de artesanato.

Além da assistência médica, serão ofertados serviços de cidadania com emissão gratuita de carteiras de identidade, atendimentos da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com orientações jurídicas, agendamento de casamentos, pedidos de alimentos, divórcios e investigações de paternidade.

Serão oferecidos, ainda, atendimentos para negociações de dívidas com a Compesa e Neoenergia, serviços do Detran-PE como renovação de CNH e negociação de multas, e orientações odontológicas com distribuição de kits de escovação pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE).

Serviço:

Alepe Cuida Solidário em Timbaúba

Dias: Quinta e sexta-feira (21 e 22 de maio)

Local: Praça do Centenário (Rua Dr. João Veiga - Centro, Timbaúba/PE), das 9h às 16 horas

Mais informações: (81) 99263 9838 e (81) 99173 2173

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