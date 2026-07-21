Mata Norte: colisão com três veículos deixa um morto e feridos presos às ferragens

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Uma colisão envolvendo três veículos deixou um morto e três pessoas feridas na BR-408, próximo ao trevo de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa segunda-feira (20). Um dos carros ficou destruído e foi parar em uma área de vegetação.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), quatro viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.



De acordo com a corporação, três vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser removidas pelas equipes que atuaram com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Duas foram encaminhadas para unidades de saúde da região para continuidade do atendimento. A terceira vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local", destacou o CBMPE.



Uma quarta pessoa chegou a ser avaliada pelas equipes, apresentando apenas escoriações.



"Após a avaliação, ela optou por não ser conduzida a uma unidade de saúde", informou a corporação.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.

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