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Pernambuco Mata Norte: idoso de 66 anos é atacado por pitbulls que estavam soltos em rua de Carpina Ataque ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (18) enquanto a vítima trafegava em uma bicicleta

Um idoso de 66 anos foi atacado por dois cachorros da raça pitbull na madrugada dessa segunda-feira (18) em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima trafegava em uma bicicleta quando ocorreu o ataque dos cães, que estavam soltos em via pública.



A PCPE também informou que registrou o caso como uma ocorrência de lesão corporal, por meio da Delegacia de Carpina, e as investigações seguem em andamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o homem foi removido do local pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



O CBMPE informou, em nota enviada à Folha de Pernambuco, que foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a equipe encontrou um homem de 66 anos consciente e orientado, com ferimentos em partes do corpo.



"Os bombeiros realizaram os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar e em seguida, conduziu a vítima, sob monitoramento contínuo, para a Unidade Mista Assis Chateaubriand, em Carpina, onde ela ficou aos cuidados da equipe médica de plantão", informou a corporação.



O idoso foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no Derby, na Zona Norte do Recife, e encontra-se com o estado de saúde estável no momento.

Lei

Em Pernambuco, existe a Lei 12.469, de novembro de 2003, que estabelece que somente pessoas maiores de 18 anos podem conduzir, em espaços públicos, cães das raças Pitbull, Pitbull Terrier, Dobermann e Rottweiler.

Devem ser usados equipamentos de contenção, como guias curtas, coleiras de controle, focinheiras e outros dispositivos que garantam a integridade física das pessoas, mas que não causem sofrimento ao animal.

O não cumprimento da lei implica penalidades, como apreensão do animal, multa ao proprietário, fixada entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, graduada de acordo com a natureza e proporção da ocorrência e que pode ser dobrado a cada reincidência.

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