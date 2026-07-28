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Crime Mata Norte: idoso é baleado no pescoço após tentar impedir o roubo da moto do neto em Goiana Vítima de 76 anos foi atingida de raspão durante tentativa de latrocínio no último domingo (26)

Um homem de 76 anos foi baleado no pescoço após tentar impedir o roubo da motocicleta de seu neto em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. O caso ocorreu no último domingo (26) e foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como tentativa de latrocínio.



Imagens de câmera de segurança registraram o momento e mostraram a chegada de dois indivíduos armados por volta das 15h.

Em seguida, o idoso, que tentou impedir o roubo e proteger a moto, acaba sofrendo o tiro de raspão no pescoço.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos ainda tentaram disparar contra o neto. O homem, que tem 22 anos, não chegou a ser atingido. A dupla fugiu e levou a motocicleta. Até o momento, eles não foram encontrados.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", disse a nota da corporação.



O avô, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana, segundo a Polícia Militar de Pernambuco.

"A vítima recebeu atendimento médico, foi medicada e encontra-se fora de risco", afirmou a PMPE.

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