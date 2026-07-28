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Crime

Mata Norte: idoso é baleado no pescoço após tentar impedir o roubo da moto do neto em Goiana

Vítima de 76 anos foi atingida de raspão durante tentativa de latrocínio no último domingo (26)

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Câmera de segurança registraram a tentativa de latrocínio no último domingo (26) em Goiana, na Mata NorteCâmera de segurança registraram a tentativa de latrocínio no último domingo (26) em Goiana, na Mata Norte - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 76 anos foi baleado no pescoço após tentar impedir o roubo da motocicleta de seu neto em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. O caso ocorreu no último domingo (26) e foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como tentativa de latrocínio.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento e mostraram a chegada de dois indivíduos armados por volta das 15h.

Em seguida, o idoso, que tentou impedir o roubo e proteger a moto, acaba sofrendo o tiro de raspão no pescoço.

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De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos ainda tentaram disparar contra o neto. O homem, que tem 22 anos, não chegou a ser atingido. A dupla fugiu e levou a motocicleta. Até o momento, eles não foram encontrados.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", disse a nota da corporação.

O avô, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana, segundo a Polícia Militar de Pernambuco.

"A vítima recebeu atendimento médico, foi medicada e encontra-se fora de risco", afirmou a PMPE.

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