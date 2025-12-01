A- A+

Acidente Goiana: motorista perde controle de carreta e tomba no km 2,5 da BR-101; saiba mais Sinistro ocorreu no km 2,5 da via no sentido João Pessoa, na manhã desta segunda-feira (1º)

O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e tombou no km 2,5 da BR-101 em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (1º).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 8h20, enquanto o veículo seguia no sentido João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com a PRF, o motorista estava sozinho no veículo e ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o seu estado de saúde até o momento.

Carreta tombou no km 2,5 da BR-101, em Goiana, na manhã desta segunda-feira (1º), e causa transtornos no trânsito | Foto: PRF/Divulgação

A carreta está ocupando duas faixas da rodovia e causando um congestionamento de pelo menos dois quilômetros. Os veículos estão circulando pelo acostamento da via.

Veja também