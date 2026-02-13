Mata Norte: parte de muro de cemitério na cidade de Condado desaba após fortes chuvas

A- A+

Parte do muro do Cemitério Público Municipal de Condado, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, desabou nessa quinta-feira (12), após fortes chuvas atingirem o município.

Segundo dados de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Condado acumulou 87,2 milímetros desde a quarta-feira (11).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que grande parte da estrutura foi afetada e estava caída.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura da cidade confirmou a queda de parte do muro e informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com a Defesa Civil, tomou providências para garantir a segurança da população.

"Seguimos monitorando as condições climáticas e em alerta para atender prontamente quaisquer outras ocorrências", afirmou a gestão municipal.



Há alertas da Apac e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos para a Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana do Recife, de chuvas moderadas a pontualmente fortes, ao longo desta sexta (13).



