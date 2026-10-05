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OPORTUNIDADE Mata Norte recebe curso gratuito para formação de produtores culturais Formação oferece 30 vagas para moradores de 19 municípios e ensina a elaborar projetos para editais e mecanismos de incentivo

Moradores dos 19 municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (5) até 23 de outubro, no projeto “Produzindo Produtores”, que oferece formação gratuita para quem deseja trabalhar ou se aperfeiçoar como produtor cultural.

Ao todo, são 30 vagas, com aulas a partir de 24 de outubro, no Ponto de Cultura Capa-Bode, em Nazaré da Mata. As inscrições podem ser realizadas por meio da página oficial do Instagram.

A formação é voltada a pessoas que atuam ou desejam atuar nas áreas de música, dança, teatro, fotografia, audiovisual, literatura, artesanato, patrimônio e cultura popular.

Não é necessário ter experiência profissional. Artistas, organizadores de eventos e integrantes de grupos e coletivos também podem participar.

O curso busca transformar ideias e experiências culturais em projetos, oportunidades de trabalho e geração de renda.

Entre os públicos contemplados estão pessoas envolvidas com manifestações tradicionais da região, como maracatu rural, ciranda, coco, cavalo-marinho e caboclinhos.

Com uma metodologia prática, os participantes serão orientados a desenvolver os próprios projetos culturais durante a formação.

O conteúdo inclui definição da proposta, objetivos, justificativa, público-alvo, planejamento, orçamento, cronograma, execução e prestação de contas.

A proposta é que, ao final do curso, cada participante tenha um projeto estruturado para concorrer a mecanismos de incentivo e financiamento cultural.

Entre as possibilidades estão a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Funcultura e a Lei Rouanet.

As 30 vagas são destinadas a moradores de Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.

As aulas serão ministradas pela produtora cultural Erika Waléria, que atua no mercado cultural pernambucano e reúne projetos aprovados em mecanismos de fomento.

Ela também possui experiência na produção artística de grupos e artistas de diferentes regiões do estado, com trabalhos ligados a Mestre João Limoeiro, Mestre Bi e Coco de Fulô.

Erika foi produtora executiva do Festival João Limoeiro e integra a direção da Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena, a Capa-Bode. O projeto chega à Mata Norte após duas formações realizadas na Região Metropolitana do Recife, em dezembro de 2025.

Segundo a organização, participantes dessas turmas conseguiram aprovar cerca de cinco projetos em editais.

Na Mata Norte, as aulas serão realizadas em dois sábados, a partir de 24 de outubro, na sede do Ponto de Cultura Capa-Bode, no Centro de Nazaré da Mata.

A programação será das 8h às 12h e das 13h às 17h, com intervalo para almoço, que será custeado pelo projeto. Ao final, os participantes receberão certificados.

A iniciativa também prevê medidas de inclusão para ampliar o acesso à formação. Pessoas com deficiência terão apoio pedagógico acessível durante as atividades.

O projeto ainda disponibilizará, gratuitamente, uma brinquedoteca para crianças de 0 a 7 anos, com profissionais responsáveis por atividades recreativas enquanto os responsáveis participam das aulas.

A formação é realizada pela EWP Produções Culturais e pela Serafim Produções Culturais, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo do Brasil, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.

Serviço:

Produzindo Produtores

Local: Ponto de Cultura Capa-Bode

Inscrições: até 23 de outubro

Início: 24 de outubro

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Endereço: Praça Herculano Bandeira, nº 74 - Centro, Nazaré da Mata

Quantidade: 30 vagas

Público: habitantes dos 19 municípios da Mata Norte

Investimento: totalmente gratuito

Alimentação: almoço custeado pelo projeto nos dias de formação

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