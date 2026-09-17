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Operação Vigília Mata Sul: homem é preso pela PF com vídeos de estupro de mulher sedada; vítima não se lembra de nada Objetivo da ação é aprofundar a apuração dos crimes de estupro e divulgação de cena de estupro de vulnerável

Um homem foi preso pela Polícia Federal em Pernambuco suspeito de armazenar vídeos do estupro de uma mulher que estaria sedada e desconhece as circunstâncias, produção e compartilhamento das gravações.

A prisão aconteceu nessa quarta-feira (16), na cidade de Escada, na Mata Sul, durante a Operação Vigília, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF no estado.

O objetivo da ação é aprofundar a apuração dos crimes de estupro e divulgação de cena de estupro de vulnerável. Na ocasião, foi cumprido o mandado de prisão temporária contra o suspeito e de busca e apreensão, com a retenção de um aparelho celular, que passará por perícia.

De acordo com a corporação, a vítima, de idade não informada, foi acolhida e conduzida à sede da PF no Recife, onde prestou depoimento em ambiente reservado.

"Na oitiva, reconheceu sua imagem em parte do material investigado, declarou que desconhecia os registros e afirmou que jamais autorizou sua produção ou compartilhamento. Também informou não se recordar das circunstâncias retratadas", detalhou a PF.

A Operação Vigília é um desdobramento da Operação Somnus, deflagrada em fevereiro de 2026. A análise do material obtido à época revelou registros de mulheres aparentemente inconscientes, além de conversas em grupo de aplicativo de mensagens, sobre sedação, prática de atos sexuais e compartilhamento de conteúdo íntimo.

"Esses elementos permitiram identificar o investigado e a vítima, dando origem a novo inquérito policial", informou a PF, destacando que as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias dos fatos, analisar o material apreendido e verificar a possível existência de outras vítimas.

"O caso tramita sob sigilo para preservar a intimidade das pessoas envolvidas e as diligências em andamento", afirmou a PF, ressaltando que Vigília, que nomeia a operação, faz referência ao estado de alerta e proteção necessário diante de condutas que, segundo os indícios, teriam ocorrido enquanto a vítima dormia ou estava impossibilitada de oferecer resistência.

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