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Eleições municipais de 2024 Mata Sul: PF faz operação contra suspeitos de transferir domicílio eleitoral de forma fraudulenta Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e institucionais, incluindo dependências da sede de uma prefeitura

Suspeitos de falsificar comprovantes de residência e transferir de forma fraudulenta o domicílio eleitoral para uma cidade da Mata Sul de Pernambuco durante as eleições municipais de 2024 são alvos da Operação Mendazes, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com a corporação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e executadas em endereços residenciais e institucionais, incluindo dependências da sede de uma prefeitura e de órgãos públicos relacionados aos investigados.

A PF informou que o esquema teria envolvido a captação de eleitores residentes em outras cidades para que transferissem seus títulos eleitorais para a localidade investigada sem que possuíssem vínculo que justificasse a alteração do domicílio eleitoral.

"A finalidade seria ampliar artificialmente o contingente de eleitores aptos a votar no município nas eleições municipais de 2024, com possível repercussão sobre a disputa eleitoral local", afirma a corporação, que não informou o nome da cidade da Mata Sul.

Para viabilizar as transferências, os investigados teriam recebido documentos pessoais e fotografias dos eleitores, confeccionado comprovantes de residência falsificados e realizado protocolo dos requerimentos por meio da rede institucional do poder executivo municipal.

"Também são apurados indícios de atuação coordenada para a inserção e a ratificação de informações no sistema eleitoral", destacou a PF, ressaltando que a investigação teve origem em notícia de fato encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco.

A apuração reúne, entre outros elementos, áudios submetidos a exame pericial, certidões, depoimentos, registros fotográficos e dados técnicos relacionados a endereço de protocolo vinculado à rede institucional municipal.

O objetivo da Operação Mendazes é apreender celulares, computadores, comprovantes de endereço, requerimentos de alistamento ou transferência eleitoral, além de listas, anotações e outros documentos ou dispositivos relacionados aos fatos investigados.

"Os trabalhos prosseguem com a análise do material arrecadado, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos, a extensão das condutas investigadas, a finalidade das transferências eleitorais promovidas e a eventual participação de outras pessoas", ressaltou a PF.

A corporação informou que o nome da operação faz referência ao caráter supostamente fraudulento dos documentos que teriam sido utilizados para instruir os requerimentos de transferência eleitoral.

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