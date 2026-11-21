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CIÊNCIA Matemático da Anthropic afirma ter resolvido o problema mais famoso da matemática Levent Alpöge diz ter usado o Claude para demonstrar a Hipótese de Riemannem que desafia matemáticos há mais de 150 anos

Um dia após o IPO da Anthropic, um pesquisador da empresa dona do Claude afirmou nesta sexta-feira ter encontrado uma demonstração da Hipótese de Riemann, um dos problemas mais importantes e antigos da matemática. Levent Alpöge disse que usou a ferramenta de IA para resolver a questão que desafia matemáticos há mais de 150 anos.

A demonstração, porém, ainda não foi examinada por especialistas independentes. Alpöge divulgou uma versão formalizada em Lean, linguagem de programação que permite a verificação de argumentos matemáticos por computador, mas reconheceu que ainda não domina todos os aspectos da matemática envolvida e pretende preparar uma apresentação completa do trabalho.

Brian Conrey, um dos principais especialistas no tema, disse para a AFP que considerou o trabalho extremamente complexo e afirmou não acreditar que um matemático estivesse prestes a encontrar a solução.

Proposta em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, a hipótese trata da distribuição dos números primos. A questão busca explicar uma ordem matemática por trás da aparente irregularidade com que esses números aparecem ao longo da sequência numérica.

Números primos são números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, e são importantes porque funcionam como os blocos fundamentais da matemática, sendo também essenciais para tecnologias de criptografia que protegem senhas, bancos e transações digitais.

O problema integra os sete Desafios do Milênio escolhidos pelo Instituto Clay de Matemática, em 2000. Cada um deles tem um prêmio de US$ 1 milhão para uma solução válida. Pelas regras da instituição, a demonstração precisa ser publicada em uma revista científica com revisão por pares e passar por pelo menos dois anos de análise antes de ser reconhecida.

Segundo Alpöge, o método desenvolvido com o Claude também resolve uma versão mais ampla do problema, conhecida como Hipótese de Riemann Generalizada. O pesquisador afirmou que, por enquanto, divulgou apenas a versão em Lean, na qual os argumentos podem ser checados por computador.

Ele disse que uma exposição completa da demonstração seria extremamente longa e que pretende organizar o trabalho em uma versão mais compreensível. Alpöge também afirmou que consultou o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar o resultado.

Em agosto, a Anthropic havia anunciado que uma versão ainda não lançada do Claude melhorou um resultado relacionado à Hipótese de Riemann.

A notícia ocorre dois meses depois de a concorrente OpenAI afirmar que um modelo de inteligência artificial havia resolvido outro Problema do Milênio, relacionado às equações que descrevem o movimento dos fluidos. Matemáticos consideram que a demonstração parece correta, mas ela ainda não passou por uma análise completa.

Em seu site, Alpöge disse que "a Hipótese de Riemann é o problema clássico da teoria dos números. Ela busca estabelecer um controle preciso sobre a quantidade de números primos de determinado tamanho. Suas implicações orientam os matemáticos há 150 anos, e suas múltiplas relações e reflexos, que chegam até mesmo à física, nos ensinaram sobre a unidade entre diferentes campos do conhecimento".

Lembrou ainda que tenta resolver a questão há anos. "Nos meus tempos de estudante, era um segredo meu que meus planos para esse problema se estendiam por décadas. Isso significava que eu tentava me familiarizar com todas as ferramentas que pudesse vir a reconhecer como úteis para enfrentar a questão quando chegasse a hora".

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