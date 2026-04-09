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TRAGÉDIA Materiais recicláveis são retirados de onde muro desabou no Pilar, e Defesa Civil se pronuncia Tragédia deixou dois mortos e dois feridos na comunidade no Centro do Recife

A Comunidade do Pilar, no Centro do Recife, convive com a tristeza da tragédia que matou duas pessoas e deixou outras duas hospitalizadas depois que o muro de um casarão desabou, na segunda-feira (6).

Em visita ao local nesta quinta-feira (9), a Folha de Pernambuco percebeu que havia gente se arriscando e retirando recicláveis exatamente de onde ocorreu o incidente.

Parte da fita de isolamento colocada pela Defesa Civil do Recife está caída. Um homem que não se identificou estava dentro de um dos cômodos que desabaram, recolhendo materiais como telhas e garrafas PET. Mesmo sem dar entrevista, disse que estava a serviço e que aquele espaço servia de depósito para os itens.

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

No momento, a proprietária do estabelecimento que recolhe o material, Raielly Naiara, de 30 anos, estava perto de onde tudo aconteceu, na esquina, e alegou que, mesmo após a interdição, a Defesa Civil do Recife teria liberado para que tudo fosse recolhido.

“O isolamento continua, mas a Defesa Civil permitiu que os materiais fossem retirados, bem como tudo o que está dentro do depósito. Lá tem garrafas PET, telhas de alumínio e outros materiais. Há uma necessidade de retirada, porque ali, querendo ou não, é meu material. Como a Defesa Civil não conseguiu tirar tudo, meu funcionário está fazendo isso. Ali é a parte principal, onde a gente estocava os materiais”, explicou.

Ainda segundo Naiara, um outro cômodo com acesso mais difícil guarda maquinários de construção, mas ela alegou que a retirada só pode ser feita com ajuda da prefeitura e da Defesa Civil.

Em nota, a Defesa Civil do Recife disse que a retirada só pode ser feita com "acompanhamento dos profissionais do órgão". E esclarece que, em relação ao maquinário, "a remoção não foi autorizada devido ao risco".

Um total de 14 imóveis que circunvizinham a área seguem interditados.

Como ficou a situação

Segundo a Prefeitura do Recife, todas as dez pessoas que estavam na Creche Escola do Pilar, que fica em frente ao local onde aconteceu a tragédia, já foram deslocadas. Duas delas foram para o Hotel Social do município, oito preferiram se deslocar para casa de amigos e parentes e cinco ocupantes de imóveis na área já saíram.

Um casal ficou ferido após o desabamento. Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, permanece no Hospital da Restauração (HR), no Derby. Segundo a unidade, ela permanece estável, consciente e orientada. Já Sidcley de Oliveira, de 27, foi transferido para outra instituição de saúde que não foi divulgada.

Habitacional

Em nota, a prefeitura relembrou que anunciou, exatamente uma semana antes do desabamento, a construção de um novo habitacional na comunidade. O projeto está em fase de chamamento público e será erguido dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O edital já foi publicado no Diário Oficial do Município.

Esse conjunto terá 112 unidades de moradia, com investimento previsto de R$ 20 milhões. Atualmente, ainda segundo a gestão, há 213 auxílios-moradia ativos para a Comunidade do Pilar.

O complexo vai ocupar a quadra 55, na Rua de São Jorge, ocupando um terreno de 2.915,47 m², com térreo mais três andares. No segundo semestre de 2025, a gestão municipal entregou o habitacional Papa Francisco, beneficiando 128 famílias do Pilar.

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