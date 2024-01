A- A+

nascimento Maternidade Bandeira Filho, em Afogados, registra o primeiro nascimento de 2024 no Recife Lara Emanuelle Muniz da Silva nasceu pesando 2.675kg e com 46cm, de parto normal

A primeira recifense nascida em 2024 veio ao mundo às 00h17, na Maternidade Professor Bandeira Filho, no bairro de Afogados, localizado na Zona Oeste da Capital pernambucana. A bebê, que se chamará Lara Emanuelle Muniz da Silva, nasceu pesando 2.675kg e com 46cm, de parto normal, ainda na triagem da maternidade



Ela é filha de Laiany Layssa Muniz da Silva, de 22 anos, que mora no bairro de São José. Mãe e a filha estão bem e devem receber alta nesta terça (2). Este é o segundo filho de Laiayni.

Maternidades no Recife

Segundo a Secretaria de Saúde do Recife, a Maternidade Professor Bandeira Filhorealiza cerca de 500 partos por mês, dos quais cerca de 35% das pacientes são de outras cidades.

Atualmente, são realizados mais de 1.200 partos (de baixo risco) mensais nas três maternidades (Arnaldo Marques, no Ibura; Bandeira Filho, em Afogados; e Barros Lima, em Casa Amarela) geridas pela Prefeitura do Recife, além do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado. Mais de 70% deles são partos normais.

Do total de partos, cerca de 35% são de pessoas vindas de outros municípios. No Hospital da Mulher também são realizados partos de alto risco.

