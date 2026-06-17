A- A+

COPA DO MUNDO Dia de jogo do Brasil: Matheus Fernandes é atração de evento no Dona Lindu nesta sexta (19) Evento no Parque Dona Lindu terá transmissão da partida da Seleção Brasileira, shows, espaço gratuito mediante doação de alimentos e área premium com open bar

A Arena Nº1 realiza mais uma edição no Recife nesta sexta-feira (19), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. O evento, que acompanha os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, terá transmissão da partida em telões e apresentações musicais ao longo da programação.

A principal atração da noite será o cantor Matheus Fernandes. Também sobem ao palco a cantora Deb Lima e o DJ da Mata. A programação tem início às 17h e integra uma série de eventos realizados na capital pernambucana durante o Mundial.

Além da exibição do jogo, a estrutura conta com praça de alimentação, bares, espaços de convivência e ativações voltadas ao público. A proposta é reunir torcedores para acompanhar as partidas da Seleção em um ambiente com atrações de entretenimento.

O acesso ao setor Arena é gratuito, mediante retirada antecipada de ingresso pela plataforma Sympla e entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. A entrada está sujeita à capacidade do espaço.

Para quem busca uma experiência diferenciada, a organização disponibiliza o setor Backstage, área exclusiva com vista privilegiada para o palco e para os telões. O espaço oferece serviço de open bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Os ingressos estão à venda pela Sympla, com preços a partir de R$ 280.

A Arena Nº1 é realizada em diversas cidades brasileiras durante a Copa do Mundo e conta com apoio oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O projeto faz parte da campanha “Tá Liberado Acreditar”, desenvolvida pela marca Brahma para o torneio.

A programação da Arena Nº1 no Recife segue até o fim da participação da Seleção Brasileira na competição. Além da edição desta sexta-feira, já estão confirmados eventos nos dias 24 e 29 de junho. No dia 24, as atrações serão Sambarrasta, Ju Marques e DJ da Mata. Já no dia 29, o público poderá acompanhar os shows de Felipe Amorim, Lipe e DJ da Mata.

Serviço

A Arena Nº1 Recife acontece no Parque Dona Lindu, localizado na Avenida Boa Viagem, em Boa Viagem. Os ingressos para o setor gratuito e para o Backstage podem ser retirados ou adquiridos por meio da plataforma Sympla.

No setor Arena, crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos só podem entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal. Jovens de 16 e 17 anos desacompanhados devem apresentar termo de responsabilidade assinado por um adulto responsável. Já o acesso ao setor Backstage é exclusivo para maiores de 18 anos. O evento conta com estrutura de acessibilidade.

Veja também