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SAÚDE Mato Grosso registra 29 casos e 8 mortes por meningite em 2026; Saúde descarta surto Dados da SES-MT apontam aumento de ocorrências no estado após confirmação de mais duas mortes em Sinop; pasta diz que não há transmissão comunitária descontrolada

O estado do Mato Grosso contabiliza 29 casos confirmados e oito mortes por meningite em 2026, segundo dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).



O número de óbitos subiu após a inclusão de mais duas mortes registradas em Sinop nesta terça-feira. Apesar do avanço dos registros, o governo estadual afirma que, até o momento, não há indicativo de surto nem de transmissão comunitária da doença.

As informações consideram notificações lançadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) até o fim de abril. Segundo a SES-MT, outros 29 casos seguem em monitoramento e análise epidemiológica. A Vigilância em Saúde acompanha a situação em articulação com municípios, regionais de saúde e unidades de atendimento.

De acordo com a secretaria, o cenário atual não atende aos critérios técnicos para caracterização de surto, uma vez que os casos registrados estão distribuídos em diferentes localidades e não há evidência de cadeia contínua de transmissão.





Para comparação, no mesmo recorte até abril, Mato Grosso havia registrado 22 casos em 2024 e 25 em 2025. Os números deste ano indicam crescimento em relação aos períodos anteriores.

A SES-MT reforçou a orientação para manutenção da vacinação de rotina, principal forma de prevenção contra tipos bacterianos da doença. A recomendação também é buscar atendimento médico imediato diante de sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos e alteração do estado de consciência.

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