Matrícula para novos alunos da rede municipal de Olinda será realizada em dezembro

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, inicia o período de pré-matrícula para novos alunos da rede municipal a partir da próxima segunda-feira, 4 de dezembro. Essa primeira etapa vai até o dia 12 de janeiro e deve ser realizada pela internet por meio do seguinte endereço: matricula.sieo.edu.olinda.pe.gov.br.

As vagas para o ano letivo de 2024 são direcionadas para estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Após efetuar a inscrição no ambiente virtual, a matrícula deverá ser confirmada presencialmente entre os dias 2 e 12 de janeiro de 2024 na escola indicada durante o cadastro para a pré-matrícula. A confirmação pode ser feita pelos pais ou responsáveis, ou ainda pelo próprio estudante, caso seja maior de 18 anos de idade.

Segundo a Prefeitura de Olinda, se a matrícula não for confirmada, ela retorna ao sistema como uma nova vaga disponível. “Os pais ou responsáveis pelas crianças deverão ir às unidades de ensino nas quais eles fizeram a pré-matrícula, através do Sieo (Sistema de Informações Educacionais de Olinda) e apresentar a documentação necessária para confirmar a matrícula”, explica a secretária de Educação do município, Edilene Soares.

O horário de atendimento ao público durante o período de confirmação da matrícula para alunos novatos será das 8h às 20h para as escolas que possuem três turnos de expediente e das 8h às 17h para unidades que funcionam em dois turnos.

De acordo com a prefeitura, as vagas que restarem após a fase de confirmação serão abertas para pré-matrícula entre os dias 17 e 26 de janeiro por meio do sistema eletrônico. A etapa de confirmação ocorrerá neste mesmo período. Se ainda restarem vagas, elas serão preenchidas diretamente na secretaria da escola que possui disponibilidade.

Ainda segundo a prefeitura de Olinda, as 75 unidades de ensino do município estão sendo requalificadas e climatizadas para proporcionar um espaço mais adequado para o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes.

Confira, abaixo, a lista de documentação necessária para confirmação de matrícula para novos estudantes:

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Histórico Escolar/Declaração Provisória (validade de 60 dias);

– 01 foto 3X4 (atual);

– Carteira de vacinação atualizada;

– Comprovação do grupo sanguíneo;

– RG e CPF do estudante ou responsável por menores de idade;

– Nº do NIS;

– Cópia do Cartão do SUS;

– Cópia do Cartão do Programa Auxílio Brasil Novo Bolsa Família (quando beneficiário);

– Comprovante de residência (conta de luz, telefone, água ou declaração de moradia).

