A- A+

Censo Escolar Matrículas na educação infantil cresce 13% em dois anos: "Perto da meta", diz diretor do Inep De acordo com Carlos Eduardo Moreno, diretor de estatística do Inep, o país está perto de "universalizar a pré-escola", visto que 91,5% das crianças já estão estudando

O Censo Escolar, divulgado nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontou um crescimento de 13% no número de alunos matriculados na educação infantil, que engloba creches e pré-escola. De acordo com Carlos Eduardo Moreno, diretor de estatística do Inep, o país está perto de "universalizar a pré-escola", visto que 91,5% das crianças já estão estudando.

Os dados do Censo detalham que, em 2021, o país tinha 8,3 milhões de crianças nas escolas, enquanto em 2023 esse quantitativo subiu para quase 9,5 milhões.

O Censo é a principal pesquisa estatística da educação brasileira. Ele é coordenado pelo órgão de pesquisa do Ministério da Educação, mas é realizado com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país, que informam seus dados ao Inep.

Nele, é possível descobrir o número de escolas, professores, turmas e matrículas da educação básica brasileira nas principais modalidades: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. Também possuem informações sobre a infraestrutura das escolas.

Quando sai o resultado do Censo Escolar 2023?

Essa consulta às escolas é feita ao longo de todo o ano, com um calendário estipulado pelo Inep para que os colégios enviem seus dados. E, em fevereiro, o Ministério da Educação divulga tanto informações consolidadas do país, quanto os microdados.

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep. Ele também é utilizado para um raio-x das escolas do país, permitindo que a sociedade civil possa acompanhar a efetividade das políticas públicas.

Como acessar Censo Escolar?

Os dados do Censo Escolar também são usados de base para que o Inep possa calcular outros indicadores de monitoramento da educação brasileira, como as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros. Todas essas informações podem ser consultadas no site do Inep.

Veja também

MIGRAÇÃO Desmantelada importante rede de tráfico de migrantes no Canal da Mancha