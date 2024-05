A- A+

EDUCAÇÃO Matrículas no ensino superior presencial voltam a crescer pela primeira vez desde 2015 Estudo também mostra que grandes grupos de ensino superior concentram 68,2% de todas as matrículas na rede particular

O número de novos alunos em cursos superiores presenciais cresceu 12,9% entre 2021 e 2022, após sete anos em queda. O dado é da 14ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, feito pelo Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no país.

Segundo o relatório, em 2021 foram 1.467.717 novos ingressantes no ensino superior presencial, e no ano seguinte o total chegou a 1.656.401. Quando considerada apenas a rede privada, o crescimento foi de 17,8%. Já no ensino à distância (EAD), o aumento no período foi de 25,2% (contra 23,3% no período anterior).

Entretanto, quando considerada a totalidade de alunos que as faculdades acumularam entre 2020 e 2021 — não apenas os novos ingressantes no primeiro ano dos cursos — houve uma desaceleração na modalidade a distância.

Isso porque o ritmo de crescimento das matrículas EAD foi de 16,5%, enquanto de 2020 para 2021 havia sido de 19,7%. Já no presencial, o número total de matrículas segue decaindo, mas agora em ritmo menos acelerado: depois de um tombo de 9,4% em 2020 e de uma nova queda de 5,5% em 2021, em 2022 o decréscimo foi de 3%.

O economista Rodrigo Capelato, diretor-executivo do Semesp, afirmou que se seguir assim, “poderemos ver, nos próximos anos, uma reversão no quadro de queda de matriculados no ensino superior presencial”. Ele ainda avalia que o fim da pandemia e o esgotamento do modelo EAD contribuem para isso.

Outro dado que a pesquisa traz é poder dos mega conglomerados de ensino. O relatório mostra que 88% das instituições de ensino superior do país são privadas, com 78% do total das matrículas, mas chama a atenção que poucos grupos concentram a maior parte dos alunos. De toda a rede superior privada, 3,4% são consideradas de porte gigante, e somente elas concentram 68,2% de todas as matrículas na rede particular. Segundo Capelato, a situação é “preocupante”. São consideradas de porte gigante as universidades com mais de 20 mil matrículas.



— Qualquer concentração em qualquer segmento é ruim, perdemos diversidade, pluralidade. E onde há maior concentração é na EAD, são nove instituições que concentram 78% das matrículas. A grande questão é como a gente resolve isso. Se nós só temos 20% dos jovens no ensino superior, a gente resolve isso ampliando esse acesso. Para eu ter um melhor controle, quando eu tiver uma política nacional de acesso, que ela seja melhor distribuída em todas as instituições, de forma que esse acesso se dê de forma menos concentrada. Se eu deixar solto, aqueles que têm maior poder de marketing vão concentrar – opina.

O estudo também mostra que a taxa de desistência entre os estudantes de ensino superior é alta, chegando 60,8% na rede privada entre 2018 e 2022. Já na rede pública, a taxa é de 39,3%. Nos cursos a distância, chega-se a 64% de desistência.

Demografia do ensino superior

O estudo ainda revela que houve um aumento no número de pessoas pretas e pardas no ensino superior. De acordo com o Semesp, 37% dos alunos se autodeclaram pretos e pardos — de acordo com o último Censo de 2022, esse grupo representa 55,5% da população brasileira — mas houve um aumento de apenas 11,1% nas matrículas em dez anos, entre 2012 e 2022.

O Distrito Federal é o local onde há maior proporção de jovens cursando o ensino superior (36,2%), seguida do Paraná, com 26,5% e de Santa Catarina, com 24,4% da população cursando o ensino superior. O número leva em conta a população de 18 a 24 anos que frequenta esse nível de ensino. Já os estados com a menor taxa são o Maranhão, com apenas 12,1% dos jovens frequentando o ensino superior, a Bahia (13,6%) e o Pará (13,9%).

Os cursos mais procurados na modalidade presencial são Direito, Psicologia, Enfermagem, Medicina e Administração. Já na modalidade EAD, os dois primeiros são Psicologia e Administração, mas depois a lista varia conforme a classificação da instituição, se pública ou privada: na primeira, o terceiro curso mais buscado é licenciatura em Letras; na rede particular, é Contabilidade que fica na terceira posição.

