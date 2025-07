A- A+

BONECA Mattel lança Barbie com diabetes

A Mattel lançou a primeira boneca Barbie com diabetes tipo 1, em uma tentativa de promover a inclusão, anunciou a empresa na terça-feira.

A nova Barbie foi projetada em parceria com a Breakthrough T1D, uma ONG que trabalha na pesquisa e avanços dos tratamentos da doença.

"Apresentar uma boneca Barbie com diabetes tipo 1 é um passo importante no nosso compromisso com a inclusão e a representatividade", disse Krista Berger, vice-presidente sênior da marca Barbie e diretora global de bonecas.



A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e crônica, na qual o pâncreas é atacado pelo sistema imunológico e, com isso, produz pouca ou nenhuma insulina.

Frequentemente diagnosticada na infância, os pacientes devem controlar seus níveis de glicose e administrar insulina diariamente.

A nova boneca usa um CGM, sensor para medir em tempo real o nível de açúcar no sangue, além de uma fita médica no braço em forma de coração rosa. Também possui um pequeno telefone para monitorar os níveis de insulina.

A Mattel também lançou uma boneca representando Lila Moss, filha da supermodelo Kate Moss, diagnosticada com diabetes tipo 1 e que defende a conscientização sobre a doença.

Nos últimos anos, a empresa diversificou seus modelos, em particular a boneca Barbie, que por décadas foi exclusivamente uma mulher branca, loira, jovem e de salto alto.

