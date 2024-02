A- A+

Carnaval 2024 Matuê, Paralamas do Sucesso e Pitty embalam penúltimo dia de festa no Marco Zero Pitty foi a responsável por fechar grandiosamente a noite com repertório enérgico e nostálgico

Milhares de foliões acompanharam o penúltimo dia de programação do Marco Zero, no Recife. A festa dessa segunda-feira (12) contou com shows de Matuê, Paralamas do Sucesso e Nação Zumbi.



Além disso, eletrizando o principal polo da capital pernambucana, Pitty foi a responsável por fechar grandiosamente a noite com repertório enérgico e nostálgico. Entre os sucessos, "teto de vidro" animou o público.





"Minha adolescência é toda dela. Continuo ouvindo, acompanhando, mas lembro da minha época de colégio, início da faculdade, e era ela no fone o tempo inteiro", relembrou Mayara Andrade, 38 anos. "Sempre que ela canta, tento estar presente. Seja aqui, cidade vizinha. Não tem como enjoar."

Fã dos Paralamas do Sucesso, Thiago César, 39, também aproveitou para aflorar um carinho antigo cultivado dentro de casa.



"Fui educado musicalmente com minha família ouvindo muito o Nação Zumbi. Já tive outras oportunidades de ir para shows deles, mas é especial cair num dia de outra banda que gosto muito, os Paralamas. É coisa que só o Carnaval do Recife traz para a gente".

