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Há um tempo na vida em que a gente se cansa. Mas não é um cansaço do corpo. É um cansaço da alma.



A gente se cansa de carregar pesos que não nos pertencem, de tentar resolver problemas que não dependem de nós, de insistir em diálogos que não levam a lugar nenhum, de se preocupar excessivamente com tudo e com todos.



E, curiosamente, esse cansaço não é sinal de fraqueza. Muitas vezes, é sinal de maturidade.



Chega um momento em que entendemos que nem toda batalha precisa ser travada, nem toda resposta precisa ser dada, nem toda situação precisa ser controlada. Há coisas que simplesmente precisam ser entregues.



A maturidade nos ensina que paz vale mais do que ter razão, que o silêncio pode ser mais sábio do que longas explicações e que preservar a saúde da nossa mente também é um ato de amor-próprio.



Hoje eu compreendo que fazer a minha parte é importante, mas querer controlar tudo é um peso que nunca foi meu. Existem situações que fogem das minhas mãos, e isso não significa derrota. Significa reconhecer que existe um Deus que enxerga o que eu não vejo e conduz caminhos que eu jamais conseguiria conduzir sozinha.



Talvez eu esteja abrindo mão de muitas coisas. Mas não porque desisti da vida. Pelo contrário. Estou escolhendo viver com mais leveza.



Continuarei fazendo o bem, amando as pessoas e cumprindo o meu papel. Mas aprendi que não preciso carregar o mundo nas costas.



O tempo passa, a maturidade chega e, com ela, vem um presente precioso: a capacidade de discernir o que realmente merece nossa energia.



E, no fim das contas, há uma paz indescritível em entender que Deus continua no controle de tudo, mesmo quando nós decidimos simplesmente descansar em Deus.

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