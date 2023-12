Mau tempo impede resgate de militares sobreviventes de queda de helicóptero na Guiana

A- A+

O resgate dos dois militares sobreviventes da queda de um helicóptero que matou cinco na Guiana tem enfrentado dificuldades. No final da noite desta quinta-feira, as Forças Armadas do país anunciaram que dois helicópteros foram enviados ao local na tentativa de retirar o tenente Andio Crawford e o cabo Dwayne Jackson, mas tiveram de retornar por conta do "mau tempo persistente". Até o momento, não há indicativos de envolvimento da Venezuela no caso.

Uma equipe de resgate, enviada ao local nesta quinta-feira, segue na área, prestando apoio médico aos dois sobreviventes. Segundo as Forças Armadas, uma nova tentativa de resgate será feita nesta sexta-feira.

O tenente Andio Crawford, que, segundo suas redes sociais, também atua como piloto comercial de helicópteros, é um dos que sobreviveu ao acidente. Residente em Georgetown, capital do país, ele afirma ter feito cursos de avião nos Estados Unidos. Não há confirmação de que ele era o responsável por pilotar a aeronave. O outro sobrevivente foi identificado como o cabo Dwayne Jackson.

A aeronave perdeu contato a 45 quilômetros da fronteira, em uma área com tempo ruim. Até o momento, não há indicativos de envolvimento da Venezuela no caso. O brigadeiro Omar Khan anunciou que o helicóptero Bell 412 EP perdeu contato entre os dois países em Essequibo. A aeronave partiu da base de Ayanganna às 9h23 de quarta-feira com destino a Arau. Segundo comunicado das Forças de Defesa da Guiana, o helicóptero enviou um sinal do transmissor localizador de emergência às 11h20 desta quarta-feira.

— Há um telefone via satélite na aeronave além do conjunto de comunicação orgânico e indígena usado para se comunicar com controle rígido. Não tivemos nenhum relato de qualquer interferência relacionada à comunicação. Mas a comunicação por telefone via satélite depende de um céu claro — explicou o militar.

O Exército perdeu contato com a aeronave depois que ela decolou do assentamento de Olive Creek, no oeste da Guiana, após uma parada para reabastecimento. Questionado se o helicóptero foi atingido no céu enquanto voava em uma área montanhosa e densamente arborizada, Khan disse que não há indicações de que isso tenha ocorrido.

— Não temos nenhuma informação que sugira que tenha havido algum voo de aeronave venezuelana naquela área. Especulação não é o que eu quero abordar. Nossa prioridade é salvar as vidas de nossos oficiais e patentes. Esse acontecimento, esse incidente, tenho certeza, gerou uma ansiedade adicional neste período que estamos — afirmou o Brigadeiro.

Veja também

Saúde Casos prováveis de dengue no Brasil aumentam 17,5% em 2023