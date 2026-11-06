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Visita Maurício Pina assume gestão Academia Pernambucana de Engenharia e defende protagonismo da categoria Em visita à Folha de Pernambuco, novo presidente da APE e o líder do CREA-PE, Adriano Lucena, debateram gargalos históricos da infraestrutura local

A Academia Pernambucana de Engenharia (APE) vai reunir as principais lideranças do setor técnico e acadêmico do Nordeste para a solenidade de posse.

No próximo dia 17 de dezembro, às 19h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), o professor Maurício Pina assumirá formalmente a presidência da instituição, enquanto o engenheiro Romilde passará a exercer a vice-presidência.

O evento contará com a presença de reitores, autoridades públicas e presidentes de academias de engenharia dos estados do Ceará, Bahia, Paraíba e Piauí.

Em visita institucional à redação da Folha de Pernambuco, onde foi recebido pelo diretor-Executivo Paulo Pugliesi, o professor Maurício Pina destacou que a nova gestão tem como meta central colocar a engenharia no centro das decisões estratégicas sobre o futuro de Pernambuco.

Segundo o presidente eleito, a instituição reúne especialistas de diversas áreas para colaborar ativamente com o poder público na busca por soluções para os problemas estruturais do estado.

"A Academia de Engenharia é um trabalho voluntário de profissionais com larga experiência em áreas cruciais, como recursos hídricos, energia e transportes. Queremos que a engenharia seja realmente protagonista na formulação de soluções para o nosso estado. Nosso objetivo é atrair jovens para a profissão e trazer os debates técnicos para o centro das decisões públicas.", declarou o novo presidente da inatituição.

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