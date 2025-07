Mauricio Silveira: entenda a cirurgia feita pelo ator para tratar tumor no intestino

A- A+

Mauricio Silveira, que participou de novelas como “Cobras & Lagartos” e “Insensato Coração”, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino e está em coma induzido para tratar uma infecção, segundo informações compartilhadas pela família do ator de 48 anos.

"A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele. Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica", afirma comunicado feito pela família.

Remoção do tumor no intestino

O câncer de intestino, ou até mesmo tumores benignos que podem se tornar malignos localizados no intestino, são tratáveis quando diagnosticados precocemente. Desta forma, pode ser recomendada uma cirurgia de retirada deste câncer já formado ou do tumor nos estágios iniciais.

O cirurgião, então, retira a parte do intestino afetada e os gânglios linfáticos responsáveis por drenar essa região. E as principais formas de procedimentos cirúrgicos de remoção são:

Colectomia (feita por videolaparoscopia ou cirurgia robótica);

Excisão local por colonoscopia;

Tratamento cirúrgico de metastáse.

Fatores de risco para o câncer de intestino

Segundo o Inca são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino ou câncer colorretal:

Idade igual ou acima de 50 anos;

Inatividade física (sedentarismo);

Excesso de gordura corporal (sobrepeso e obesidade);

Alimentação pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que contenham fibras;

Consumo de carnes processadas, comumente conhecidas como embutidos (salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, blanquet de peru, peito de peru, salame, entre outras);

Ingestão excessiva de carne vermelha (acima de 500 gramas de carne cozida por semana);

Histórico familiar de câncer de intestino ou histórico pessoal de câncer de intestino, ovário, útero ou mama;

Tabagismo;

Consumo de bebidas alcoólicas.

