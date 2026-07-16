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tarifaço Mauro Vieira critica declaração 'grosseira e arrogante' de Rubio sobre Lula Chanceler brasileiro fez um pronunciamento à imprensa

O chanceler Mauro Vieira criticou, nesta quinta-feira (16), uma declaração "grosseira e arrogante" de seu par americano, Marco Rubio, sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após um novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

O secretário de Estado americano tinha afirmado no X que as tarifas comerciais de 25% impostas na quarta-feira sobre produtos brasileiros eram o "preço" a pagar porque Lula "colocou seu próprio ego à frente de chegar a um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro".

"Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo", disse Vieira em pronunciamento à imprensa.

Washington impôs o tarifaço após uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desleais, uma acusação negada por Brasília.

As palavras de Rubio sobre Lula "são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro", acrescentou Vieira, que denunciou uma "motivação política" por trás das tarifas americanas.

A medida é anunciada a pouco mais de dois meses para as eleições de outubro, quando Lula (PT) enfrentará Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como pré-candidato da direita nas presidenciais.

O ex-presidente foi um fiel aliado político do presidente americano, Donald Trump, que em 2025 impôs um primeiro tarifaço ao Brasil em represália por seu julgamento por tentativa de golpe de Estado. O julgamento terminou com a sua condenação a 27 anos de prisão, pena que ele cumpre em sua residência.

Vieira também qualificou como "descabidas" e "absurdas" as alegações dos Estados Unidos de que o desmatamento ilegal na Amazônia e o Pix, forma de pagamento predominante no Brasil, prejudicam empresas dos Estados Unidos.

Desde que Lula assumiu o terceiro mandato, em 2023, o desmatamento caiu significativamente no país.

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