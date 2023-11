Mauro Vieira diz que é "lamentável" e "moralmente inaceitável" ONU não conseguir acordo sobre guerra

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira que é "lamentável" e "moralmente inaceitável" que o Conselho de Segurança da ONU não tenha conseguido chegar a um acordo sobre o conflito entre Israel e Hamas.

"A estabilidade regional e internacional são essenciais para a prosperidade e desenvolvimento. Em outubro, ocupamos a presidência do conselho de segurança da ONU que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em israel e na faixa de gaza. Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o conselho de segurança não tenha conseguido estar à altura de seu nobre mandato."

